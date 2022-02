Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro del fútbol: "No falta mucho"

Cristiano Ronaldo brindó una entrevista a DAZN y habló de su pasado, presente en el Manchester United y dio detalles de la fecha de su retiro del fútbol.

El eterno rival de Lionel Messi en la lucha por los balones de oro, o por ser el mejor del mundo cada año, anunció cuándo se retirará del fútbol profesional. Cristiano Ronaldo brindó una interesante entrevista a DAZN, en la que contó detalles del momento en el que se encuentra, su pasado y futuro. Mientras tanto, atraviesa un momento poco esperado en el Manchester United por el rendimiento en la Premier y la UEFA Champions League.

Desde su regreso a los "Diablos Rojos" jugó un total de 29 encuentros y marcó 15 goles. Teniendo en cuenta su palmarés, no son los mejores números. Es el goleador histórico de Portugal, del mencionado certamen continental y también a nivel selecciones. CR7 no pasa por su mejor racha con el United ya que está en el cuarto puesto del campeonato local y en Champions, a pesar de estar en octavos, no terminó de convencer.

"Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huellas en todos los lugares por donde pasé. Creo que no hay ningún jugador en la historia que llegue a las cifras que llegué. Pero tener el orgullo de decir 'Por dónde pasé, dejé mi marca', me hace muy feliz. Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco años más y espero seguir ganando cosas", aseguró CR7 en la entrevista brindada a DAZN.

Por otro lado, se refirió al momento que vive, la edad que tiene y lo que aprendió del fútbol con el paso del tiempo: "Uno tiene que ser inteligente y decir que, cuando tenés 8, 20 o 25, no es lo mismo que tener 35. Esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor perdés en algunas cosas pero ganas en otras. Y así, tenés el perfecto equilibrio para seguir compitiendo y estar en un nivel alto".

La prensa británica aseguró que se irá del Manchester

En un partido correspondiente a la fecha 17 de la Premier League, Ronaldo salió enojado luego de el DT del United, Ralf Rangnick, tomara la decisión de reemplazarlo. El diario británcio The Sun liquidó al atacante por su reacción contra el entrenador: "Cometió un acto de hipocresía que seguramente garantizó su salida de Manchester United este verano europeo"

Cabe destacar, que para dicho duelo ante el Brentford, donde los "Diablos Rojos" ganaron 3 a 1, el portugués volvía de una lesión. Tuvo que dejar el campo de juego, lo hizo rumiando en voz baja y su descontento creció en el banco de suplentes, donde se ubicó tras arrojar de mal modo una campera que le ofrecieron a su salida. "¿Por qué a mí?", repetía con enojo frente a las cámaras de TV.