Ex compañero habló de la salud de Michael Schumacher en medio de la pandemia: “se encuentra en una fase difícil”

El ex piloto de Ferrari Felipe Massa se refirió a la salud de su ex compañero Michael Schumacher en medio del avance del coronavirus en el mundo y reveló que "su situación no es fácil".

Dese aquel fatídico 29 de diciembre de 2013, cuando un durísimo accidente mientras esquiaba lo dejó al borde de la muerte, poco se sabe del estado de Schumacher. La lenta recuperación del heptacampeón de la Fórmula 1 se mantiene bajo un absoluto secreto y apenas se conocen algunos datos filtrados por sus allegados.

Tal es el caso de Massa, quien brindó una entrevista a Expediente Futebol de Fox Sports Brasil y habló de su ex colega. El brasieño fue una de las pocas personas que pudo visitar a 'Schumi' en la residencia blindada de Suiza donde se encuentra y reveló que “se encuentra en una fase difícil”.

El también ex corredor de la escudería Williams, indicó que “su situación no es fácil”. “Sé cómo está, tengo información. Mi relación con él siempre ha sido muy cercana. Con su mujer Corinna menos, porque ella no iba mucho a las carreras”, detalló“Felipinho”.

Massa, también sostuvo que se debe respetar la situación del alemán, ya que a su familia y a él "no les gusta divulgar ninguna información". “Sueño y rezo todos los días para que mejore, para que vuelva a aparecer en un circuito, especialmente ahora que su hijo corre. Para que lo anime y lo siga. Así que rezo para que pueda ocurrir algún día”, aseguró.