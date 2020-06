El presidente de Lanús, Nicolás Russo, respondió a la críticas del entrenador de River, Marcelo Gallardo, contra la cuarentena obligatoria y la AFA y cuestionó que "ahora parece que la salud no tiene la gran prioridad".

Después de que Gallardo criticara que "hay mucho silencio" entre los dirigentes y hasta se atreviera a hablar de un "pacto" entre ellos, Russo recogió el guante y le recordó al 'Muñeco' cuando River decidió no jugar la Copa de la Superliga por temor a los contagios luego de que se detectaran los primeros contagios de coronavirus en la Argentina.

"Lo de Gallardo no me sorprendió, es un actor importante del fútbol y está bien que opine, lo peor que nos puede pasar es no escuchar las idea", señaló el dirigente antes de ironizar: "También me gusta que haya cambiado su forma de pensar, porque no pensó lo mismo cuando había 10 infectados y decidió, junto a su plantel, no presentarse a jugar. Ahí también trabajaban 500 empleados en una fábrica y River adoptó una postura distinta".

El vocal de la AFA insistió en que el planteo de Gallardo "no es el mismo que hizo el 10 de marzo". En aquella oportunidad, el 'Millonario' decidió no presentarse a jugar frente a Atlético Tucumán en la primera fecha de la Copa de la Superliga, que días después fue suspendida.

"Para mí en ese momento fue algo que no correspondía, pero ellos entendían que tenían que priorizar la salud pese a los empleados de la fábrica, a que los supermercados estaban abiertos y las estaciones de servicio funcionaban normal", resaltó Russo. Al tiempo que disparó: "Pero bueno, ahora veo que la salud no tiene la gran prioridad".

Asimismo, indicó que "todo el fútbol volverá en el mismo momento" y no habrá permisos especiales para los clubes que se encuentran en zonas menos afectadas por la pandemia. En su reclamo Gallardo había propuesto que esos planteles tuvieran la posibilidad de comenzar las prácticas.

En otro orden, el también diputado provincial, apoyó las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre las salidas masivas de runners en la Ciudad de Buenos Aires. "Comparto totalmente las declaraciones de Alberto Fernández. Se ve a la gente corriendo todos juntos y no veo que sea un buen mensaje en este momento", concluyó.