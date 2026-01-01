Gobierno de Gabón despide a Aubameyang y a la selección nacional

Alex Iwobi de Nigeria en acción con Pierre-Emerick Aubameyang de Gabón durante las semifinales de la segunda ronda de las Eliminatorias de la CAF a la Copa Mundial de la FIFA

El gobierno de Gabón anunció la suspensión de la selección nacional, el despido ‍del seleccionador y la ⁠expulsión de Pierre-Emerick Aubameyang, tras las tres derrotas sufridas en la fase final de la Copa Africana de Naciones.

El Ministro de Deportes de Gabón anunció por televisión la suspensión de la selección nacional tras quedar última de su grupo y eliminada del torneo de Marruecos.

"Dada la vergonzosa actuación de las Panteras en ‌la Copa Africana de Naciones, el gobierno ⁠ha decidido disolver el cuerpo ⁠técnico, suspender a la selección nacional hasta nuevo aviso y excluir a los jugadores Bruno Ecuele Manga y ‍Pierre-Emerick Aubameyang", dijo el ministro de Deportes en funciones, Simplice-Desire Mamboula, tras la ⁠derrota por 3-2 del miércoles ‌ante Costa de Marfil en Marrakech.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Gabón, entrenado por el exdefensa Thierry Mouyouma, ya estaba eliminado tras perder sus dos primeros partidos del Grupo F contra Camerún y Mozambique, pero en su última ‌salida ganaba ‌2-0 a los defensores del título antes de encajar tres goles y caer ante una alineación suplente de Costa de Marfil.

Ni Aubameyang ni el veterano defensa Ecuele Manga jugaron ​el miércoles, ya que Aubameyang regresó a su club francés, el Olympique de Marsella, para tratarse una lesión en el muslo.

El ex Futbolista Africano del Año respondió en las redes sociales, diciendo en X: "Creo que los problemas del equipo son mucho más profundos que el ‍individuo que soy".

Aubameyang, a sus 36 años, probablemente había jugado su último partido con Gabón en la derrota ante Mozambique, al igual que el exdefensa del Cardiff City Ecuele Manga, de 37 años.

La disolución de ​la selección nacional solía ser una reacción habitual en África ante los resultados decepcionantes, pero desde que la FIFA, ​organismo rector del fútbol mundial, ha adoptado una postura firme contra la injerencia de los gobiernos ⁠en la gestión de las asociaciones futbolísticas, se ha convertido en un hecho poco frecuente.

(Escrito por Mark Gleeson en Rabat; Editado en Español por Ricardo Figueroa)