Fernando Gago se ilusiona por Racing: "Ir por todo"

El conjunto que dirige Fernando Gago volvió a ganar y el entrenador se entusiasmó con lo que puede pasar en un futuro con la Academia.

El entrenador de Racing, Fernando Gago, lanzó una fuerte frase sobre lo que quiere para su equipo y que ilusiona a los hinchas de la Academia. El entrenador sostuvo que "la idea" del conjunto académico es "ir por todas las competencias" de la temporada en referencia a la Copa Sudamericana, torneo local y Copa Argentina.

Muy alegre por el triunfo 2-0 frente a Cuiabá -con goles de Javier Correa y Carlos Alcaraz-, el técnico de Racing aseguró: "Confío en el grupo que tengo y la idea es ir por todas las competencias que disputemos de esta forma: compitiendo". No obstante, agregó que piensa que "el equipo está muy bien. Con entusiasmo, con ganas de atacar y mostrando el juego que quiere mostrar".

"Necesitaba que algunos jugadores tuvieran minutos de fútbol y que otros descansaran", cerró sobre la rotación de los futbolistas del plantel que afronta la competición internacional, el torneo local y la Copa Argentina.

En otro orden de cosas, también habló Javier Correa, el autor del primer gol de Racing frente al Cuiabá quien aseguró que "hay que disfrutar el momento", aunque también remarcó su deseo de "ir por más". Con respecto a lo que puede llegar en el futuro, agregó que "todo el equipo fue destacado hoy y no solo una individualidad. Me quedo con eso", continuó el futbolista cordobés. "Mi familia está muy contenta por este presente mío en el equipo, porque saben cuanto me esfuerzo, tal y como lo hace el grupo", cerró Javier Correa.

Con la dirección técnica de Fernando Gago, está puntero e invicto en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con seis triunfos y tres empates, avanzó a 16vos. de la Copa Argentina eliminando con autoridad a Gimnasia y Tiro de Salta (Federal A) y en la Sudamericana le ganó al River "oriental". Son ocho las victorias consecutivas de Racing, no lo conseguía desde 1967 con Juan José Pizutti, etapa en donde logró el récord en la era profesional para la "academia" con nueve victorias al hilo.