San Lorenzo perdió de local ante Fortaleza por la Copa Sudamericana

El conjunto de Boedo perdió ante el equipo brasileño en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

San Lorenzo no pudo como local ante Fortaleza de Brasil y cayó derrotado sobre la hora por 2 a 0 en un discreto e intenso encuentro que disputaron esta noche, en el estadio Pedro Bidegain, en el marco de la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

Tinga, a los 45 minutos del complemento, y Guilherme, a los 47, le dieron el triunfo al conjunto de Brasil. Con este resultado, Fortaleza llegó a las 6 unidades y es el líder de su zona, mientras que el equipo de Boedo, quedó con tres unidades y se mantiene en la segunda posición.

En la primera etapa fue San Lorenzo el que tomó el protagonismo, en el que contó con mayor posesión del balón que el conjunto brasileño y ataques más punzantes, comandados por el vertiginoso Nahuel Barrios. El conjunto que dirige Ruben Darío Insua, mostró sus credenciales en el Nuevo Gasómetro y contó con algunas situaciones para abrir el marcador: la primera fue de Agustín Giay, quien no pudo rematar con precisión entrando al área, mientras que Malcom Braida también tuvo su oportunidad con un disparo lejano que fue contenido por Fernando Miguel.

Por su parte, Fortaleza no comenzó bien la noche, ya que pasado el cuarto de hora perdió a uno de sus goleadores -Juan Lucero- y debió recurrir al experimentado Silvio Romero, quien ingresó con la misma tónica que sus compañeros y no lograron inquietar al sereno Augusto Batalla. Ya en el complemento, en el arranque se vio lo mejor: Bareiro quedó en las puertas del gol, pero falló solo en el área tras una genial habilitación de Jail Elías. Posteriormente, desde un centro pasado, Andrés Vombergar no pudo conectar y San Lorenzo tampoco pudo aprovechar para abrir el marcador.

En tanto, en una de las pocas llegadas de Fortaleza, Romero estuvo muy cerca de romper el cero a falta de diez minutos para el final, pero Batalla le achicó bien el arco y el argentino prefirió la individual en lugar de pasar el balón a un compañero. San Lorenzo contó con un contragolpe en el que el "Perrito" Barrios remató desde fuera del área, pero Fernando Miguel contuvo sin dar rebote y le bajó la persiana a su arco. Sin embargo, cuando el encuentro entraba en el epílogo, Fortaleza sorprendió a los de Boedo con un vendaval de goles en apenas dos minutos: Tinga, con un cabezazo, y Guilherme, de contragolpe, firmaron el 2 a 0 para un triunfo vital como visitante.

