El partido entre Vélez Sarsfield y Fortaleza por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 12 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo de Fortaleza, más conocido como Arena Castelão. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el paraguayo Derlis Fabián López López.

El conjunto de Liniers llega a este compromiso tras sufrir una dura derrota por 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto acumula tres partidos sin ganar en el certamen doméstico, donde suma apenas cinco unidades en cuatro presentaciones con una victoria, dos empates y una derrota.

La situación de Vélez en el torneo local es preocupante, ya que se encuentra en una posición comprometida y necesita sumar puntos para no caer en la lucha por la permanencia. Además, el Fortín no podrá contar con dos piezas importantes para este duelo: Agustín Bouzat y Diego Valdés están descartados para el encuentro ante el conjunto brasileño.

Sin embargo, el equipo de Barros Schelotto llega con la confianza de haber sido el mejor del Grupo H en la fase de grupos, donde terminó primero con la misma cantidad de puntos que Peñarol pero con mejor diferencia de gol. Los dirigidos por el Mellizo mostraron solidez en el certamen continental y buscarán trasladar esa experiencia internacional a territorio brasileño.

Por su parte, Fortaleza atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente, habiendo ganado solamente un partido de los últimos 14 disputados en todas las competiciones. El Tricolor viene de sufrir una humillante derrota por 5-0 ante Botafogo precisamente en el Arena Castelão, resultado que evidenció la profunda crisis que vive el conjunto cearense.

El mal rendimiento en el primer semestre del año le costó el puesto al entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, quien fue reemplazado por el técnico portugués Renato Paiva en julio. El equipo brasileño ocupa actualmente la 18ª posición del Brasileirao con apenas 15 puntos, ubicándose en zona de descenso y necesitando urgentemente una reacción tanto en el torneo doméstico como en la Copa Libertadores.

A pesar del mal momento, Fortaleza logró clasificar a los octavos de final de la Libertadores como segundo del Grupo E, detrás de Racing Club, con un registro de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. La revancha de esta serie se jugará el martes 19 de agosto a las 21:00 horas en el estadio José Amalfitani de Liniers, donde Vélez tendrá la oportunidad de aprovechar su localía para buscar la clasificación a cuartos de final. El ganador de esta llave se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce entre Racing Club y Peñarol de Uruguay.