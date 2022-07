River vs Vélez: la foto que muestra la mano de Matías Suárez en el gol que anuló el VAR

El árbitro, Roberto Tobar, anuló el gol del delantero del "Millonario" luego de observar la jugada durante 8 minutos.

La eliminación de River a manos de Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Libertadores tras igualar 0-0 tuvo una jugada que dará que hablar por la polémica que se generó. Cuando faltaban 12 minutos para el final del encuentro, Matías Suárez convirtió el gol que le daba la igualdad al "Millonario" en el global, pero el árbitro Roberto Tobar fue analizar la acción por el llamado del VAR y, después de varios minutos, decidió anular el tanto y se desató la controversia.

A los 78 minutos, cuando River no encontraba la manera de lastimar al "Fortín", Esequiel Barco realizó una gran jugada por izquierda, mandó el centro al segundo palo y Suárez metió la cabeza casi sobre la línea apareado por el defensor Francisco Ortega. La pelota terminó dentro del arco y el equipo de Núñez encontraba la ilusión para enviar la serie a los penales. Inmediatamente, la herramienta tecnológica le avisó al juez chileno que fuera revisar la jugada por una posible mano del exjugador de Belgrano de Córdoba. Casi 9 minutos después de revisión, Tobar indicó que la pelota había sido tocada con la mano por el delantero y anulo el tanto.

La mano de Matías Suárez que terminó anulando el gol de River contra Vélez.

Si bien en la repetción normal de la acción no se ve que haya existido mano, en una foto parece observarse que, luego del cabezazo, la pelota toca en el brazo izquierdo de Suárez, aunque solo se capta deteniendo la acción en un momento particular, que es lo que se presume vieron los jueces del VAR. Apenas anulada la acción, todo el equipo riverplatense fue a protestarle a Tobar por el tiempo que se había tomado y porque la mano no era clara, incluido el entrenador Marcelo Gallardo.

La mano de Matías Suárez que terminó anulando el gol de River contra Vélez.

Tras reanudarse el juego, el "Millonario" perdió la brújula y no tuvo ninguna chance clara de gol en los 8 minutos que se disputaron de juego adicional. En el plantel riverplatense creen que fueron apliamente perjudicados por la decisión del juez y se espera que Gallardo se refiera a la jugada polémica en conferencia de presa.