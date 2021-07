Otra vez el VAR: le anularon un insólito gol a Boca y quedó eliminado de la Libertadores

Como en la Bombonera, el arbitraje dio que hablar. Los de Russo convirtieron dos tantos en la serie pero se quedaron afuera.

Por los octavos de final de la Copa Libertadores, Boca Juniors igualó sin goles ante Atlético Mineiro en Brasil pero se quedó afuera del certamen por penales. El Xeneize convirtió un gol de local y otro de visitante pero ambos fueron anulados por decisiones polémicas de los arbitrajes tras dudosos llamados del VAR. No habrá Superclásico en los cuartos de final de la competencia.

En el inicio del encuentro, se vieron unos buenos primeros minutos del local que intentó inclinar la cancha a su favor. Poco a poco, el Xeneize logró acomodarse y emparejar las cosas. Ambos equipos tuvieron varias chances de convertir pero los arqueros terminaron siendo protagonistas, quedándose con algunas pelotas peligrosas. Varias faltas y un mediocampo muy luchado fueron las principales características de la primera mitad, mientras que Carlos Izquierdoz y Hulk fueron los más destacados de cada lado.

Durante el complemento, el partido se puso más intenso. No solo en lo futbolístico, sino también en las disputas de la pelota y los cruces entre los diferentes futbolistas. El quiebre del partido, sin lugar a dudas, se dio a los 70 minutos: tras un tiro libre y un centro complejo, el arquero Éverson quiso agarrarla pero se le escapó de las manos y le quedó a Marcelo Weigandt, que definió muy bien para el 1-0. Mientras Boca festejaba, crecieron las quejas de Mineiro que repitió el mismo comportamiento que en la Bombonera: no quiso sacar del medio, rodeó al árbitro y pidió que la vea por el VAR.

El momento:

El VAR, liderado por el chileno Julio Bascuñán, llamó al juez del encuentro Esteban Ostojich y cuando el uruguayo decidió acercarse a la pantalla, el ambiente empeoró aún más. Los jugadores del Xeneize se quejaron, los de Mineiro los enfrentaron y ambos bancos se cruzaron fuertemente. Si bien no llegaron a las manos, estuvieron muy cerca. Como consecuencia, el entrenador de arqueros del visitante, Fernando Gayoso, vio la roja. Tras ver la acción, el árbitro marcó un offside milimétrico y otra vez el VAR complicó a Boca en la serie tras anularle un gol insólito en la Bombonera.

Luego de no sacarse diferencias en el encuentro disputado en Brasil, se determinó al dueño del lugar en cuartos de final por los penales. Hulk y Hyoran erraron para el equipo local pero Nacho Fernández, Junior Alonso y el arquero Éverson convirtieron para el triunfo. En Boca, solo Marcos Rojo pudo convertir: Sebastián Villa, Esteban Rolón y Carlos Izquierdoz definieron afuera. Ahora, Mineiro espera por el ganador entre River Plate y Argentinos Juniors (1-1) a definirse en La Paternal.

El enojo de Boca

En las redes sociales, no hubo excepciones. Desde su casa, mientras se recupera de la operación por la rotura de ligamentos cruzados, Eduardo "Toto" Salvio disparó: "Déjate de joder loco, esto no es fútbol. Son capaces de revisarlo una vez más y cobrar penal para ellos". Mientras que a través de las redes sociales de Vorterix, el ex vicepresidente, Mario Pergolini, añadió claramente enojado: "Váyanse a cagar. Esto es una vergüenza. Y nadie defiende a Boca. Dejaron pasar la anterior y acá esta el resultado. Todos por tele chupándole las bolas a la CONMEBOL y asi nos vuelven a cagar. UNA VERGUENZA. Métanse el VAR en el ORTO. Vamos Boca, somos mas que esto. MP".

Los tuits: