Anoche, en el estadio Libertadores de América, River protagonizó un gran papel y le ganó 2-1 a San Pablo. De esa manera, se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2020. En cambio, el equipo brasileño quedó automáticamente eliminado del certamen nada menos que con Dani Alves en cancha. Como consecuencia, los hinchas del Millonario no le perdonaron el fanatismo que el lateral derecho le tiene a Boca.

En la previa del choque copero, el ex-Barcelona se tomó una foto con Raúl Cascini y Marcelo "Chelo" Delgado, dirigentes del Xeneize. Ambos ídolos de la institución le entregaron al hombre de la Selección Brasileña una camiseta con su nombre y el dorsal número 10 en la espalda.

Tras el duelo entre River y San Pablo, los hinchas del Millonario se acordaron de la imagen viralizada y reaccionaron con decenas de memes y comentarios contra Dani Alves,que por cierto, se fue muy caliente y en silencio tras la eliminación sufrida.

No es la primera vez que el brasileño de 37 años manifestó su amor por el Xeneize. Lo ha hecho en varias oportunidades. ¿La última? Fue en abril pasado, cuando le consultaron si le gustaría vestir la camiseta de dicha institución: “La verdad que no estaría mal, la gente sabe el cariño que tengo por Boca. Y normalmente no es porque la gente dice: ‘Boca, es un grande y bla bla bla’. Siempre ha sido porque me despertó algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con ellos, me pasó como cuando fui a Barcelona”.

+ Los mejores memes de los hinchas de River vs. Dani Alves por su fanatismo por Boca: