El Tano Pasman reapareció en cancha de River y explotó de bronca por el gol anulado

El famoso hincha de River Plate, que se destacó por sus insultos en la promoción disputada en 2011 ante Belgrano, reapareció en el partido ante Vélez por la Libertadores y explotó de bronca por el gol anulado al "Millonario".

El "Tano" Pasman, el hincha de River Plate que quedó en la historia por su bronca durante la ida de la promoción del 2011 ante Belgrano de Córdoba, reapareció en el Monumental y fue fiel a su estilo en el duelo ante Vélez por la Copa Libertadores. Enojado por la decisión del VAR de anularle el gol de Matías Suárez al "Millonario", el fanático lanzó varios insultos contra el árbitro, Roberto Tobar. A su vez, sembró preocupación en su familia, que trató de frenarlo para que se calme.

Un antecedente del propio "Tano" influyó en las palabras de su hija, quien no dudó en hablarle para que se tranquilice. En 2014, el hombre sufrió un accidente cerebrovascular durante el cruce de ida de las semifinales de la Sudamericana ante Boca y su reacción en esta ocasión generaba un riesgo. Por lo que, esta decisión del colegiado chileno sobre el tanto que marcó el delantero cordobés trajo polémica y provocó que uno de los simpatizantes más reconocidos de la "Banda" tenga un peligroso ataque de furia.

"La p... que te parió, pedazo de hijo de p...", lanzó Pasman en un principio, completamente sacado contra Tobar por la decisión que tomó. Luego, se unió a lo que cantaban todos los hinchas del "Millo" insultando al colegiado. La reacción continuó, ya que el "Tano" se dio vuelta y comenzó a golpear con sus manos uno de los asientos del Monumental y le dio varias patadas a una butaca que tenía al lado. Su hija rápidamente lo cruzó y lanzó: "Papá, te va a dar algo".

Además, el fanático recordó otro momento en el que el VAR influyó en una definición de River en Copa Libertadores. "Ya nos chorearon con Palmeiras hace dos años", recordó Pasman el duelo ante el elenco brasileño en el que al conjunto de Núñez le anularon un gol de Gonzalo Montiel, con el que los de Marcelo Gallardo empataban la serie. El encuentro ante el "Fortín" tuvo el mismo final, ya que los dirigidos por el "Muñeco" se despidieron del certamen.

Gallardo le pegó al arbitraje tras la eliminación de River de la Libertadores

Marcelo Gallardo realizó un furioso descargo en conferencia de prensa luego de la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield. El "Muñeco" no se guardó nada a la hora de opinar acerca de lo sucedido con el VAR, los árbitros y también el desempeño del equipo en la totalidad de la serie. Al "Millonario" le costó revertir lo que pasó en el duelo de ida y, ante su gente, quedó afuera en octavos de final.

"Que los árbitros vayan a cobrar algo que no existe es un dejo de injusticia total. Fuimos perjudicados por ese fallo que sanciona una mano que no se ve, porque no hay claridad en la imagen. La injusticia es la que genera la bronca", destacó el entrenador en la conferencia de prensa luego del empate sin goles ante Vélez Sarsfield, que terminó clasificándose a cuartos de final por el 1-0 logrado en la ida en Liniers.