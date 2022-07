El relator de Boca explotó tras la derrota ante Corinthians: "Dolor de huevos"

El relator de Boca Juniors, Daniel Mollo, explotó de bronca contra el equipo por la derrota ante Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El famoso relator de Boca Juniors, Daniel Mollo, explotó tras la derrota del "Xeneize" ante Corinthians por la vía de los penales en la Copa Libertadores. Uno de los principales apuntados fue Juan Ramírez, a quien el arquero Cassio le contuvo un penal clave para que el "Timao" avance a cuartos. Además, habló de Darío "Pipa" Benedetto y de Sebastián Villa, quienes también malograron sus tiros en la definición desde los doce pasos.

Es que el elenco dirigido por Sebastián Battaglia, que empató sin goles en la ida, no pudo sacar ventaja en La Bombonera. Por este motivo, el periodista no se guardó nada a la hora de opinar sobre el rendimiento del equipo, que no estuvo lejos de lograr la clasificación. Al que Mollo defendió a capa y espada fue a Agustín Rossi, que más allá del último remate atajó dos y estuvo cerca de convertirse en figura nuevamente.

"Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Ay Dios Dios, cuánto dolor de huevo. Se le escapó de las manos a Rossi en el último penal, se tiró bien y se le escapó. En una serie en la que Boca fue muy superior. El Corinthians vino a buscar por penales y pasó así. Con un Rossi ahora tendido lamentándose que no pudo retener el último de tantos que retuvo y con penales muy mal pateados por Villa, Benedetto y Ramírez, Boca queda eliminado", esbozó Mollo luego del último penal del "Timao" para pasar a cuartos.

Y agregó: "Injusto desde lo futbolístico, el fútbol es así. Podés dominar como pasó contra Racing y después en los penales fallas. Hoy el Corinthians, al cual Boca no le pudo ganar en los cuatro partidos se lleva un triunfo inmerecido y lo deja a Boca sin el gran objetivo que tenía para este año, por el que muchos estábamos ilusionados. La Copa le vuelve a ser esquiva a Boca como en otros años. Hoy jugó bien Boca pero así es el fútbol".

El relato de Daniel Mollo sobre Benedetto, Villa y Ramírez tras los penales errados

El "Pipa" no tuvo el mejor partido y quedó en evidencia tras el remate fallado durante el encuentro y luego en la tanda errando un penal decisivo. El relator analizó el encuentro disputado por el goleador y sostuvo: "En definición por penales en una noche difícil para Benedetto. Y van a pasar años y años y Benedetto va a saber que tuvo una noche difícil. Erró un penal en el campo de juego y después pateó muy pero muy mal el penal en la serie".

Además, Mollo cargó contra Sebastián Villa y Juan Ramírez: "Villa falló el de él... Ramírez... Ramírez... Ramírez... esto es Boca, Ramírez. Rossi hizo lo suyo pero Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores de América en este martes de mierda, donde la ilusión de Boca se termina. Habrá que esperar al año que viene, donde Boca ya está clasificado, habrá que remar y esperar de vuelta, pero créanme que el dolor de huevo es soberano".