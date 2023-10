El dato que llena de ilusión a Boca si va a penales contra Palmeiras: "Ninguna duda"

En la previa de la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras, un dato ilusiona a todo Boca Juniors en caso de que empaten y vayan a penales en Brasil.

Horas antes del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca Juniors en Brasil, un detalle que ilusiona al "Xeneize" explotó en las redes sociales. Es que tanto en octavos contra Nacional como en cuartos ante Racing, los de Jorge Almirón avanzaron por penales y existe la posibilidad de que esto se repita contra el "Verdao". Claro que, para que esto suceda, tendrá que persistir la igualdad en los 90 minutos con o sin goles.

En caso de que esto suceda, el elenco "Azul y Oro" dependerá de que Sergio "Chiquito" Romero se luzca -y sus compañeros conviertan-, ya que el arquero fue fundamental para que el equipo llegue a la instancia en la que está. El conjunto paulista también se ilusiona con esta chance y deposita sus ilusiones en quien defiende sus tres palos, Weverton. Este último habló en la previa del encuentro y se refirió a esta cuestión con un comentario que alegró a todo Boca.

El guardavalla que también brilló en Corinthians y Athletico Paranaense aseguró que "no hay nada que hacer más que trabajar y prepararte" para mejorar en los disparos desde los once metros. Además, recalcó que "en ese momento son sentimientos". Por otro lado, avisó: "Estoy tranquilo. Soy un tipo que cree mucho en Dios, pero no creo que Dios vaya a hacer nunca mi parte. Mi parte es trabajar, entrenarme, estudiar al rival, pero llegará un momento en que me bendecirá y voy a agarrar uno. No tengo ninguna duda".

Acerca del contraste con Romero en esta cuestión específica durante los encuentros, el ex Botafogo se sinceró con ESPN Brasil: "Depende de mí no meterme demasiado en esta ola...". Por último, sin demasiadas vueltas, sentenció sobre los casi cuatro años que acumula sin detener una pena máxima en el tiempo regular: "Como deportista no puedo pensar en que todos tengan razón. Tengo que trabajar y creer que algún día atajaré un penal".

Cuándo juega Boca vs. Palmeiras por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023

La semifinal de vuelta de la Libertadores tiene fecha y lugar en Brasil. El primer cruce entre Boca Juniors y el "Verdao" se llevó a cabo el pasado jueves 28 de septiembre donde empataron 0 a 0 y el segundo tendrá lugar el 5 de octubre desde las 21.30 de Argentina. Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo.

El volantazo que planea Jorge Almirón para la revancha de Boca vs. Palmeiras

Jorge Almirón planea pegar un volantazo en la formación de Boca para la semifinal de vuelta frente a Palmeiras por la Copa Libertadores 2023. Después del 0-0 en el partido de ida en la Bombonera, ahora el "Xeneize" deberá disputar la revancha ante una multitud de 50.000 brasileños en el estadio Allianz Parque de San Pablo para buscar un lugar en la gran final del torneo continental del 4 de noviembre en Rio de Janeiro.

Para dicho encuentro, el entrenador de 52 años analiza modificar el sistema táctico y pasar del 4-3-3 o el 4-4-2 habituales al 5-3-2 o 5-4-1. De esta manera, Miguel Merentiel podría salir de la alineación como delantero para dejarle su lugar al central Nicolás Valentini. El resto de los futbolistas serían los mismos que estuvieron desde el arranque en el primer cruce como local.