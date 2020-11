River no será sancionado por no jugar el partido contra Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga El club de Núñez no se presentó a disputar un encuentro de ese torneo, en marzo pasado, y las autoridades de la AFA lanzaron una determinación. Qué tendrá que pagar River.

19 de noviembre, 2020 | 22.15 River zafó y no será sancionado por no presentarse a disputar el partido contra Atlético Tucumán, en el Monumental, por la suspendida Copa de la Superliga. El partido iba a ser el 14 de marzo pasado, a días de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio aunque el coronavirus ya estaba en el país. Entre ese episodio y la decisión de la decisión del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Copa de la Liga Profesional de Fútbol se inició y la Superliga Argentina terminó desapareciendo luego de nuevos cambios realizados en los campeonatos dentro del fútbol argentino. Flash de Carla Mucho se habló luego de la decisión de Marcelo Gallardo, a causa de un potencial caso de coronavirus en las inferiores (finalmente el hisopado dio negativo). Lo criticaron y lo avalaron. Pero recién hoy, después de casi siete meses, se conoció la resolución. A pesar de que el conjunto tucumano reclamó ante la AFA pidiendo quedarse con los tres puntos, no habrá sanción deportiva. "Exímese al Club River Plate de la sanción contemplada en el Art. 109 del Reglamento Disciplinario, atento los fundamentos eximentes expresados en los considerandos y en acuerdo con los Arts. 32 y 33 del R.D y acumulación expediente 84409 (Art. 58 del R.D)", expresan en las primeras líneas de la esperada resolución. De esta manera, no habrá quita de puntos. MÁS INFO Fútbol River: Marcelo Gallardo sonríe pensando en la Libertadores Más allá de que, en lo futbolístico, el equipo de Gallardo no sufrirá ningún castigo, especifican en la determinación: "Se dispone que el Club River Plate se haga cargo del pago de los gastos correspondientes en que hubiera incurrido el Club Atlético Tucumán, para lo cual requiérase a dicha entidad acredite los gastos de traslados, viáticos y alojamientos en que hubiere incurrido la misma". "Tengo la certeza y el OK de que el partido de Defensa (vs. Estudiantes, postergado por la participación del Halcón en la Copa Libertadores) se va a jugar y el de River también", aseguró José Lemme, presidente de la institución de Florencio Varela, en diálogo con Cielosports (FM 103.5). Más allá de esto el Decano del Ruso Zielinski, que mostró su molestia en varias oportunidades, no quiere saber nada con disputar el encuentro por los puntos. "Fuimos a jugar y pedimos que se aplique el reglamento, nos corresponden los tres puntos", sentenció Mario Leito. La resolución: TWITTER

