Escándalo histórico en el clásico de Rosario de Reserva: qué pasó en Central vs. Newell´s

Se desató un escándalo histórico en el clásico de Rosario de Reserva entre Central y Newell´s, debido a una polémica decisión de la "Lepra". El video de lo sucedido.

El clásico de Rosario de la Reserva desató un escándalo histórico entre Newell´s y Central, más allá de que en este caso nada tuvo que ver lo sucedido dentro de la cancha. En el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) había dispuesto que el partido se jugara a puertas cerradas en el estadio del Coloso Marcelo Bielsa por cuestiones de seguridad.

Sin embargo, la "Lepra" dejó ingresar a los socios que se acercaron al lugar y provocó el fastidio del "Canalla", que decidió no presentarse para el encuentro. Es más, la delegación visitante ni siquiera se trasladó hasta el Parque de la Independiencia para disputar el derby de la ciudad. El equipo local saltó a la cancha y recibió la ovación de sus hinchas, que al mismo tiempo se burlaron del archirrival y lo cargaron porque según ellos "abandonaron" y tuvieron "miedo" de enfrentar al "Aurinegro".

En el video publicado por TyC Sports se puede observar que solamente los futbolistas de Newell´s estaban en el campo mientras eran alentados por por unos 5000 socios que fueron a una de las plateas del estadio. Apenas Rosario Central se enteró de la decisión de la "Lepra" de dejar entrar a sus seguidores al Coloso Marcelo Bielsa, el micro del "Canalla" pegó la vuelta para su predio de Arroyo Seco y no quiso saber nada con disputar el cotejo. Los jóvenes futbolistas del "Aurinegro" empezaron a saltar y a cantar el mismo tema que sus fans para celebrar la victoria.

Por qué Rosario Central no se presentó a jugar el clásico ante Newell´s en la Reserva

A través de un comunicado contundente en sus canales oficiales, el "Canalla" explicó que su rival había hecho un acuerdo unilateral con el personal de seguridad de la municipalidad para que hubiera público, pese a que la disposición inicial de la AFA fue que se desarrollara a puertas cerradas. "No hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales", expresaron.

El comunicado de Rosario Central: "No se respetó"

"Rosario Central no jugará el partido de División Reserva programado para la mañana de este miércoles ante Newell's en su cancha por la séptima fecha del Torneo Proyección que organiza la Liga. Entre los motivos que generaron esta determinación, destacamos:

-No hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales.

-Asimismo, la Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni de la cantidad de participantes invitados por el club al partido, por ende no estaba habilitado el encuentro ni la cantidad de gente; no pudiendo entonces siquiera garantizar que ingresen las personas habilitadas.

-No se respetó el principio de reciprocidad. Para el Clásico anterior, en el que Rosario Central fue local en el predio de Arroyo Seco, se habilitó la presencia de 30 personas de cada club y que el partido se jugara sin público. Esto, teniendo en cuenta también los graves incidentes que se registraron la última vez que Central disputó un Clásico en condición de visitante.

-Rosario Central desconoce, porque no fue informado, cuáles son los detalles del operativo de seguridad para un partido que tendrá 5 mil hinchas en una tribuna.

-De esta manera, Rosario Central no cuenta con garantías para quienes acompañen a la delegación, y para el propio plantel, en cuanto al ingreso, permanencia y egreso del lugar de disputa del encuentro Clásico.

Rosario Central va a jugar el Clásico del Torneo Proyección cuando estén dadas las condiciones de seguridad para cuidar como corresponde a los equipos, las instituciones y al propio Clásico rosarino, realizando un trabajo en conjunto entre las instituciones cómo se venía llevando a cabo hasta ahora, respetando a los clubes y a su gente".

La respuesta de Newell´s: "Condiciones establecidas por la Liga"

Por su parte, la entidad aurinegra contestó con otro reporte oficial y sentenció:

"Clásico suspendido. Debido a la falta del equipo visitante, la terna arbitral se vio obligada a suspender el partido. Las condiciones fueron establecidas por La Liga y los organismos de seguridad competentes. A pesar de que el operativo se estaba desarrollando de manera normal y habitual, Central tomó la decisión unilateral de no venir a disputar el encuentro".

El comunicado oficial de Newell´s.

Qué pasa si un equipo no se presenta a jugar en el fútbol

De acuerdo con el reglamento vigente de la AFA, automáticamente ocurre lo siguiente: