Cuándo son los cuartos de final de la Copa Liga Profesional 2022: días y horarios

Los días, los horarios y las sedes de los partidos de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Cuándo serán los partidos.

La Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino entra en su etapa decisiva de cara a los cuartos de final, que ya tienen los partidos definidos para esta semana que empieza. Cuáles son los días y horarios definidos para los cruces.

La máxima categoría del fútbol argentino ingresa en la recta definitiva y por estas horas se debaten los momentos en los cuales se llevarán a cabo los cuatro compromisos rumbo a las semifinales del certamen. Cuando ya estaba todo programado, Defensa y Justicia protestó porque jugó el domingo y estaba estipulado que se presentara el martes, por lo que el descanso era de apenas 48 horas contra las 72 de Boca, su próximo rival.

De cualquier manera, ya hay fechas tentativas para los cuatro encuentros que protagonizarán los cuatro equipos clasificados de cada zona: Racing vs. Aldosivi y Boca vs. Defensa y Justicia estarán por un lado del cuadro, mientras que Estudiantes vs. Argentinos y River vs. Tigre lo harán por el otro sector de la llave.

Cuándo son los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2022: días, canchas y horarios

Por el momento, los días y los horarios de los cuatro cruces todavía son una incógnita para las autoridades oficiales, tanto para la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) como para la Liga.

Durante la noche del domingo 8 de mayo de 2022 hubo un Zoom protagonizado por algunos dirigentes de los clubes que avanzaron a los playoffs para tratar de llegar a un acuerdo, aunque igualmente no se pudo concretar. Por lo tanto, lo más probable es que Racing vs. Aldosivi jueguen el martes y los tres choques restantes, el miércoles. Los horarios siguen siendo una incógnita.

El cuadro de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2022.

La otra alternativa que encontró la Liga Profesional es que los cuatro juegos sean el miércoles: dos a las 19.15 y dos a las 21.15. No obstante, debe ser consensuada con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que por el momento no aprobaría que se jueguen los partidos de River y Boca como local el mismo día. Los directivos de las ocho instituciones involucradas intentarán este lunes cambiar el parecer de las autoridades porteñas, por lo que la programación definitiva sería el lunes pasado el mediodía.

Cuándo y dónde son las semifinales y la final de la Copa de la Liga Profesional 2022

En principio, el fin de semana del 15 de mayo se disputarán los duelos previos a la definición por el título, aunque aún no se conoce si los choques serán el sábado o el domingo. En tanto, los estadios que albergarán dichos cotejos serán los de Independiente y Huracán. Todo indica que dirán presente las hinchadas de ambos equipos.

Por último, la final del torneo será el sábado 21 o domingo 22 de mayo en el Mario Kempes de Córdoba, aunque todavía no se sabe el horario. Y también estarán las dos parcialidades.