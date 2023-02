Pedro Cachín, sobre la próxima serie de Copa Davis: "Tiene ventaja"

Argentina enfrenta a Finlandia el próximo viernes y uno de los jugadores claves del equipo opinó sobre el rival.

La Selección Argentina de Tenis de la Copa Davis llegó a Finlandia y, ahora, espera por el duelo clave ante el equipo europeo para pasar a la próxima ronda. El encuentro comenzará el sábado y hay varios jugadores que harán uno de sus primeros partidos. Entre ellos Pedro Cachín, uno de los jugadores que más sorprendió en el circuito.

Pedro Cachín, que será uno de los jugadores del equipo de Copa Davis, indicó en TyC Sports: "Estamos muy bien, todos tirando para adelante, intentando llegar de la mejor manera posible. Todavía no sé si jugaré, pero si me toca, ya lo veré con más calma y tranquilidad con los chicos, que seguramente ya lo tienen muy estudiado". En este punto, el cordobés de 27 años aseguró sobre sus rivales: "Son dos jugadores sobre todo de esta superficie, nacidos acá. En ese sentido, el local tiene un poco de ventaja".

Con respecto al futuro, el equipo Argentino añadió que el conjunto nacional: "Intentaremos llegar de la mejor manera posible, pero una vez que estás en la competencia, creo que son otros los detalles, no tanto por no saber jugar o lo que sea. Quizás sea que no sepas llevar un 40 iguales, la presión en un momento clave, más que por el juego. Así que estamos todos tranquilos y con un muy buen juego".

Horarios del partido de Copa Davis

Argentina se instaló en Finlandia con Francisco Cerúndolo, Pedro Cachín y Facundo Bagnis. la pareja de dobles conformada por Máximo González y Andrés Molteni. Para esa serie clasificatoria se destacan las ausencias de Diego Schwartzman y Sebastián Báez, dos de los tres jugadores nacionales con mejor ranking en la actualidad. La selección argentina realizó este lunes un entrenamiento en el complejo Tali Tennis Center de la localidad de Espoo y recién el jueves lo hará en el court donde se disputará la llave de acceso a las Finales 2023, que será televisada por TyC Sports.

El sábado, desde las 12:00 de Argentina, se disputarán dos partidos de individuales que cruzarán al primer singlista de un equipo contra el segundo del otro, y viceversa. El domingo continuará desde las 8.00 con el encuentro de dobles, luego el enfrentamiento entre las primeras raquetas de cada equipo y, en caso de ser necesario, el cruce entre los singlistas número 2.