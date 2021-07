Marcelo Tinelli y una insólita canchereada a Neymar antes de la final: "Me encanta"

El conductor de ShowMatch y un inesperado mensaje a días de la definición de la Copa América. ¿Neymar verá lo que dijo Marcelo Tinelli? ¿En algún momento llegará a los oídos del astro brasilero?

En la previa del partido entre Argentina y Brasil, por la final de la Copa América 2021, diferentes protagonistas comenzaron a manifestarse en los medios y redes sociales. Uno de ellos fue Marcelo Tinelli, conductor de ShowMatch y presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Y lo hizo con una canchereada insólita, que se hizo viral en YouTube llamando la atención de los fanáticos "albicelestes". ¿A quién fue dirigida? A Neymar Jr, el astro del "Scratch".

"En el Maracaná, son cosas increíbles. Qué golazo el de Lautaro, por Dios. El grupo que armó Scaloni es maravilloso, cómo están los jugadores también. Jugó en San Lorenzo, el Kun también. Buena gente", comenzó diciendo Marcelo Tinelli, hablando sobre las bondades del grupo humano que se formó en el combinado nacional y el deseo de ganar la Copa América tras 28 años.

Sin embargo, luego dirigió sus palabras hacia Neymar Jr. De forma imprevista, Tinelli lanzó: "Neymar ya se empezó a quejar, pero dijo algo que es verdad: 'me gusta jugar contra Argentina porque tengo muchos amigos'. Y después dijo otra cosa, que no es verdad porque no se sabe todavía, 'siento que Brasil va a ganar'. Eso me encantó, que se sienta ganador Neymar ya me encanta. Ir de punto es lo más lindo que te puede pasar en el fútbol".

Inesperada dedicatoria de la Selección Argentina a Tinelli

Luego de vencer a Colombia por penales en las semifinales de la Copa América 2021, la Selección Argentina comenzó los festejos en el campo de juego del estadio para luego trasladarlos al vestuario. Y allí, con parlantes y música mediante, varios futbolistas filmaron uno de los momentos más esperados de la noche: el baile del "Papu" Gómez. En este sentido, se viralizó una grabación de Nicolás Otamendi donde se muestra al actual volante de Sevilla mostrando sus dotes artísticos, ¡y dedicándole su pieza a Marcelo Tinelli!

"Acá lo tenés, Marcelo", se pudo oír de fondo. ¿Quién fue el que lanzó esta frase? Según se escucha, fue Nicolás Otamendi el que le sugirió al conductor de ShowMatch que convoque a Alejandro "Papu" Gómez al certamen de La Academia (ex Bailando por un Sueño). Lo cierto es que el propio "Cabezón" recogió el guante y se expresó en redes sociales al respecto.

Citando el video de Paredes, el cual fue puesto en la cuenta oficial de TyC Sports, Marcelo Tinelli manifestó: "El Papu a ShowMatch, jaja. ¡Vamos, Nico Otamendi, vamos, Argentina!". Claramente esto no podrá darse en tanto Gómez continúe su oficio de futbolista profesional ya que los tiempos no le darían. Así las cosas, todo quedó en una broma que, quizá el día de mañana y cuando el "Papu" se retire, podrá darse siempre y cuando el certamen de baile continúe en la pantalla chica.