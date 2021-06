Copa América 2021: "Kun" Agüero dio negativo de COVID y ya entrena con la Selección

El delantero dio negativo en el segundo test y formó parte de la práctica vespertina junto a sus compañeros. No estará presente en Santiago del Estero.

Las alarmas se encendieron en el predio de Ezeiza cuando, luego de su llegada al país, Sergio "Kun" Agüero dio positivo en el test de antígenos de COVID-19. Más allá de esto, es importante destacar que el jugador fue sometido a nuevos análisis y diferentes pruebas para despejar todas las dudas o, en su defecto, aislarlo para evitar contagios en la burbuja de la Selección Argentina. Horas más tarde llegó la confirmación: el PCR, conocido como el "real time", dio no detectable.

Por esta razón, si bien había dudas en relación a su participación en la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, el delantero recientemente presentado en el Barcelona de Lionel Messi dijo presente en el entrenamiento vespertino del equipo liderado por Lionel Scaloni y ya se entrena a la par de sus compañeros. Más allá de su estado de salud actual es importante destacar el protocolo: en Santiago del Estero, donde se medirán vs. Chile este jueves, todos los testeos deben dar negativo. Por esta razón, se suma a Franco Armani y Gonzalo Montiel que tampoco pueden viajar.

Mientras tanto, Agüero no se encuentra en el hotel con el resto de los jugadores de la "Albiceleste" ya que llegó hace pocos días y debe mantenerse descansando de manera individual en un motorhome. Más allá de esto, los nuevos análisis llevaron algo de tranquilidad puertas adentro ya que, si no es en la doble fecha de Eliminatorias, podrán contar con él para la Copa América 2021 a iniciarse el próximo 13 de junio y con fecha de finalización un mes más tarde, es decir el 10 de julio.

A Santiago, con equipo confirmado

Mientras se palpita lo que será la Copa América, con varios cambios de sede de por medio, a realizarse en Brasil según la nueva disposición de Conmebol, el seleccionado nacional tiene una nueva prueba en un partido clave: este jueves 3 de junio, desde las 21, en el estadio Único madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero, se medirán frente a Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Para este encuentro, Lionel Scaloni no dispone grandes sorpresas. Con las bajas de Armani y Montiel -quienes, últimamente, venían siendo titulares-, Emiliano Martínez tendrá la posibilidad de debutar en el arco y mostrar por qué fue elegido como el mejor arquero de la Premier League durante la última temporada. Mientras que, por el lateral derecho, Juan Foyth, recientemente campeón con el Villarreal en la Europa League, buscará convencer al DT de cara al certamen continental.

¿El once restante? Similar al que suele disponer el entrenador argentino desde hace varios partidos. Como confirmamos, Martínez se ubicará bajo los tres palos. Por otro lado, la defensa estará conformada con: Foyth; el ex River y actualmente en Fiorentina, Lucas Martínez Quarta; el ex Atalanta y nuevo refuerzo de la Juventus, Cristian "Cuti" Romero y el lateral de Ajax, Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, Leandro Paredes (PSG) y Rodrigo De Paul (Udinese); y arriba Ángel Di María (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Lucas Ocampos (Sevilla) y Lautaro Martínez (Inter).