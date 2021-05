El estallido social en Colombia que incluyó represión, muertos a manos del Estado y desaparecidos no cesa. En medio de esta situación, la Conmebol evalúa cuál será el futuro de la Copa América 2021.

Más allá de que parece haber pasado lo más turbulento en las protestas de Colombia, las protestas en las calles se mantienen y, además, comenzó a haber un fuerte rechazo al torneo en general. Si bien Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y Ernesto Lucena, ministro del Deporte colombiano, aun se mantienen con expectativas la situación se tornó cada vez más complicada. Incluso, en la Ciudad de Barranquilla ya sostuvieron que “no ofrecen garantías” para que se juegue el partido entre River y Junior por la Copa Libertadores.

A esos mismos comentarios se sumó Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, quien suspendió extendió la prohibición para el fútbol en esa ciudad. “No tenemos capacidad para la vida, mucho menos para el fútbol. Tengamos un poquito de sensatez”, lanzó. De esta forma, ya puso en duda una de las sedes que Colombia iba a presentar para la Copa América.

Por otro lado, en Argentina, si bien no está en duda la realización del torneo, lo que sí parece cada vez más lejano es el ingreso del público. La última voz que habló del tema fue el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en su conferencia matutina Fernán Quiros, sostuvo que no cree que se pueda “realizar la Copa América en el país con asistencia de público” y, además, indicó que CABA “no está en condiciones de organizar espectáculos con asistencia de públicos masivos". Si bien no es un golpe directo a la realización del torneo, sí lo fue para aquellos que imaginaban un 30% de aforo en el torneo.

En este marco, la Conmebol -a través de un Consejo extraordinario- ya evalúa cuál será el futuro de la Copa América. Al respecto, la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol de llevar a Paraguay los partidos que tuvieron algún inconveniente con respecto a la sede hace que Asunción se convierta, inmediatamente, en una de las opciones posibles para recibir la Copa. Por otro lado, en el horizonte también aparecen Chile y Uruguay como posibles opciones.