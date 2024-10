El Colo Barco le dio a Boca la noticia que nadie esperaba desde Sevilla

El joven lateral izquierdo se encuentra actualmente en el conjunto andaluz a préstamo por un año sin opción de compra.

Valentín "Colo" Barco está lejos de atravesar su mejor momento en Sevilla. El lateral izquierdo de 20 años no disputó los últimos dos encuentros de su equipo ya que estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó en ninguna de las dos ocasiones). El conjunto español marcha 13° en La Liga con apenas 12 unidades en diez partidos jugados. En la última fecha, los dirigidos por Francisco García Pimienta sufrieron una dura goleada ante el líder Barcelona por 5 a 1 y el zurdo vio la acción desde afuera de la cancha. A pesar de no sumar minutos últimamente, su entrenador le hizo un pedido a la dirigencia del club español que podría afectar a Boca Juniors, equipo en el que se formó como futbolista.

Según ila nformación brindada por algunos medios españoles, García Pimienta habría solicitado la compra de Barco, quien se encuentra a préstamo proveniente de Brighton de la Premier League. El joven jugador de la Selección Argentina, que no estuvo convocado a la última doble fecha de Eliminatorias pero es uno de los proyectos a futuro del combinado de Lionel Scaloni, llegó en agosto por un año y sin opción de compra, por lo que ambas escuadras deberían entrar nuevamente en negociaciones. Sin embargo, parece que la intención es fuerte y el cuadro blanquirrojo ofrecería nueve millones de euros por su pase; el 'Xeneize', por su parte, recibiría un porcentaje por el mecanismo de solidaridad por haberlo formado en sus categorías inferiores.

Cuánto dinero le llegaría a Boca por la venta del "Colo" Barco a Sevilla

En caso de que se concrete la operación, el cuadro azul y oro recibiría un 4% del total de la transferencia. Si se produce en la oferta inicial de nueve millones que el equipo le hizo a Brighton, la cifra que llegaría al club de La Ribera será de 360.000 euros. Aún así, existe la posibilidad de que el cuadro inglés pida un número más alto por su pase (en enero de este año lo compró por diez millones), por lo que el dinero que ingrese a las arcas del 'Xeneize' puede ser mayor.

La exigente rutina a la que se sometió el "Colo" Barco para recuperar la titularidad en Sevilla

Mientras García Pimienta no le da rodaje en el verde césped, el joven lateral que se perdió la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina no pierde el tiempo. Es que sabe que necesita ganar terreno otra vez en el equipo, luego de la salida de Marcos "Huevo" Acuña, y ahora trabaja para volver a la titularidad. Ante esta situación, el futbolista contrató un entrenador personal para que lo ayude a mejorar en las cuestiones físicas.

Con el objetivo de regresar a su nivel y tener más minutos en cancha, el "Colo" Barco ya trabaja con Fran Silva, quien ayudó a colegas suyos como por ejemplo el propio Acuña o Erik Lamela. En cuanto a la actividad, normalmente lleva a cabo los ejercicios correspondientes en los días en los que no hay concentración o partidos con Sevilla. Desde el medio español Estadio Deportivo aseguraron que "son sesiones muy exigentes que ya se vieron reflejadas en su tono muscular".

De la mano del preparador físico Fran Silva, el Colo Barco se pone a punto para recuperar la titularidad en Sevilla.

