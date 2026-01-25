Club Brugge vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

El cotejo entre Club Brugge y Olympique de Marsella, por la fecha 8 de la Champions, se jugará el próximo miércoles 28 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Jan Breydel.

Así llegan Club Brugge y Olympique de Marsella

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge logró un triunfo por 4-1 ante Kairat Almaty. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos e igualó 1, en los que acumuló 14 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions

Olympique de Marsella viene de caer derrotado 0 a 3 ante Liverpool. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

Horario Club Brugge y Olympique de Marsella, según país