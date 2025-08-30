Philipsen se impone en el esprint en la octava etapa de la Vuelta, Traeen sigue líder de la general

Jasper Philipsen del Alpecin tras ganar la primera ertapa de la Vuelta a España

El belga Jasper Philipsen, del equipo Alpecin-Deceuninck, se hizo con la victoria en la octava etapa de la Vuelta a España el sábado, superando a Elia Viviani y Ethan Vernon en un reñido final, mientras que Torstein Traeen conservó el liderato de la competencia.

Los compañeros de equipo de Viviani en Lotto intentaron adelantarle en un último kilómetro de los 163 kilómetros llanos de Monzón a Zaragoza, pero Philipsen, que también había ganado la primera etapa, apretó en los instantes finales para ser el primero en la línea de meta.

El noruego Traeen, de Bahrain Victorious, sigue aventajando en dos minutos y 33 segundos a Jonas Vingegaard, de Visma-Lease a Bike, en la clasificación general, a falta de 13 etapas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El británico Oliver Knight, de Cofidis, se retiró de la Vuelta por enfermedad, mientras que George Bennett, de Israel Premier Tech, abandonó la carrera.

Con información de Reuters