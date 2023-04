Klopp dice que los clubes tienen miedo tras el despido récord de 12 entrenadores

Premier League - Manchester City vs Liverpool

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se preguntó en tono de broma por qué seguía en su puesto, mientras los clubes de la Premier League despedían a sus entrenadores en la recta final de la temporada.

El Chelsea destituyó el domingo a Graham Potter, undécimo clasificado, horas después de que el Leicester City, amenazado por el descenso, se deshiciera de Brendan Rodgers. Por su parte, el Tottenham Hotspur también prescindió de Antonio Conte a finales del mes pasado.

Klopp ha estado en el Liverpool desde 2015, pero a pesar de guiarlos a los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones, está bajo presión, ya que el club de Anfield es octavo en la clasificación, a ocho puntos de los cuatro primeros después de perder 4-1 ante el Manchester City.

"¿Qué puedo decir sobre eso (los despidos)? El elefante en la habitación es probablemente ¿por qué sigo sentado aquí en este mundo de locos? Soy el último que queda en pie", dijo Klopp a los periodistas antes del partido del martes contra el Chelsea.

"Creo que ninguno de los dos clubes está en el lugar en el que esperan estar... Los respeto mucho (a Potter y Rodgers). Son muy buenas personas y fantásticos entrenadores. Pero a veces las cosas van mal."

"Todos aceptamos esa parte del negocio, pero ya está. Conte lo fue la semana pasada, (Julian) Nagelsmann y ahora estos dos. La temporada está en una parte decisiva, la gente tiene miedo de quizá no alcanzar sus objetivos."

Nagelsmann fue despedido de forma inesperada por el Bayern de Múnich durante el parón internacional, a pesar de encontrarse en una posición mucho más saneada en la liga.

La Premier League ha tenido un récord de 12 entrenadores destituidos esta temporada, que Klopp describió como un "número horrible".

"Es lo que hay. Algunos clubes están rindiendo por debajo de sus posibilidades, sin duda nosotros también... Hay expectativas, y con razón, y si no las alcanzas, entonces tienes que aceptar las decisiones", dijo.

Sobre su propio futuro, el técnico alemán dijo que el Liverpool tiene "propietarios inteligentes", pero que no le gustaba el hecho de seguir en el puesto por su éxito anterior con el club.

"Estoy aquí para cumplir, no estoy aquí como talismán ni para hacer murales en las paredes de las casas", dijo.

"También sé que sigo aquí por lo que ha pasado en los últimos años, no me gusta tener que depender de eso."

"Pero tenemos que solucionarlo, no podemos seguir jugando como lo hacemos de vez en cuando. No siempre, gracias a Dios. Eso no está permitido. Estoy muy decepcionado con nuestra situación, pero son cosas que pasan y tenemos que encontrar una salida".

Con información de Reuters