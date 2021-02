Maradona elogió a Mbappé: el día que le recomendó al Real Madrid que lo compre

Kylian Mbappé brilló en el Camp Nou y fue la máxima figura del PSG en la goleada al Barcelona, por 4-1, por Champions League. El joven francés, de tan solo 22 años, marcó un triplete y pisó fuerte en España, inclinando la serie y dejando al equipo de Mauricio Pochettino con un pie y medio en los cuartos de final. Hoy en día es de los mejores delanteros del mundo y muchos creen que desplazará tanto a Lionel Messi como a Cristiano Ronaldo en lo más alto. Pero más allá de lo que se diga actualmente del atacante, Diego Armando Maradona fue de los primeros en mencionarlo y apuntarlo como una de las grandes promesas del deporte.

Fue en diciembre del 2017, a dos años de su debut en el Mónaco y cuando daba sus primeros pasos en el equipo parisino. "Mbappé es la revelación, el que puede superar a muchos. ¿Por qué no lo fichó Real Madrid? Yo le dije a Florentino (presidente del Merengue) cuando nos vimos en la FIFA: '¡Fichá a Mbappé' pero me dijo 'Ya tengo a Ronaldo, tengo a este...'", contó en relación a la conversación que tuvieron. "Pelusa", como siempre, un verdadero visionario. En aquel momento estaba por cumplir 19 años y si bien ya mostraba su gran técnica, no había alcanzado el nivel actual.

Tras la exhibición del futbolista vs. Barcelona, "Florentino Pérez" fue una de las tendencias más destacadas en Twitter. El presidente del Real Madrid, que sigue interesado en contratarlo, recibió más de 20 mil tuits de fanáticos del equipo de la capital para que lo contrate de cara a la próxima temporada. La joya francesa le quita el sueño a muchos y mientras el "Merengue" se ilusiona, el Liverpool de Jürgen Klopp lo observa de cerca buscando tentarlo para que desembarque en la Premier League.

Escuchá la entrevista:

Luego del encuentro, Mbappé habló con la prensa y se mostró conforme con el trabajo de todo el equipo, destacando que fue un buen triunfo pero que todavía queda la vuelta y no hay nada definido. "La camiseta del PSG es una de las que aprecio, la llevo en mi corazón. Sería estúpido decidir mi futuro por un solo partido, es algo sobre lo que hay que reflexionar a largo plazo. Soy feliz aquí", expresó pensando en lo que viene. Y sobre las críticas, sentenció: "No hay que tomárselas de forma personal, no juego para cerrar bocas sino para ayudar al equipo y disfrutar".

Por otro lado, en conferencia de prensa, el DT argentino que dirige al PSG remarcó que es "un gran futbolista" y destacó su compromiso, tanto en ataque como en defensa. Sobre el futuro del jugador dijo que entiende los rumores pero que "está contento en París". Mientras que sentenció, sorpresivamente: "La confianza siempre tiene que ser absoluta y él se sentía tranquilo. Me preguntó ayer en el entrenamiento: '¿Cuántas veces ganaste en el Camp Nou?'. Le dije una y me contestó: 'Mañana serán dos'. Por eso es un jugador top y ahora me lo ha recordado".

Repasá los goles del partido: