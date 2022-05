Los memes del Real Madrid campeón de la Champions League

El Real Madrid se consagró en la Champions League ante el Liverpool y los memes contra Mbappé y el Barcelona inundaron las redes.

Luego de que el Real Madrid se quedara con la Champions League tras vencer al Liverpool por 1 a 0 con el gol de Vinicius, los memes inundaron las redes sociales. Los principales apuntados por los fanáticos fueron Kylian Mbappé y el Barcelona. Desde las redes oficiales del "Merengue" también participaron de este hecho común en el mundo del fútbol y no se quedaron atrás, ya que publicaron varias imágenes referidas al festejo del título obtenido.

El elenco "Merengue" sumó su decimocuarta "Orejona" y una nueva oportunidad de disputar lo que será el Mundial de Clubes con los campeones de los distintos continentes. Lo hecho por el club español sin dudas quedará para el recuerdo. No sólo por el duelo ganado ante otro de los mejores de Europa, sino también por todo lo que ocurrió a lo largo del certamen. Por este motivo, las celebraciones no faltaron y no sólo los futbolistas están felices por ganar el torneo.

Los mejores memes de la victoria del Real Madrid

En el camino, dejó al Paris Saint Germain de Lionel Messi en octavos, al Chelsea en cuartos y al Manchester City de Pep Guardiola. Todos ellos sufrieron el poderío del "Merengue" que se impuso en el final de cada serie con goles agónicos. Fue el arma principal del Madrid para quedarse con la victoria en las distintas instancias y lo aprovechó de la mejor manera. Llegó a la gran final y el único que no le convirtió fue justamente el Liverpool, al que venció por la mínima.

La gran polémica de la noche francesa fue con un gol anulado a Karim Benzema cuando se cerraba la primera parte del duelo. Después del análisis del VAR, determinaron que el delantero estaba adelantado tras un pase de un compañero y esto imposibilitó que la "Casa Blanca" se ponga en ventaja. Sin embargo, en el segundo tiempo no perdonó y tras un gran pase de Federico Valverde, Vinicius marcó el tanto definitivo. Más allá de los intentos por llegar al empate de los ingleses, se encontraron con una muralla enfrente.