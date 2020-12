El difícil momento del ídolo de Boca.

Tras marcar el gol del triunfo ante Internacional de Porto Alegre, Carlos Tevez realizó una confesión alusiva a la muerte de Diego Maradona. "Tuve que romperlos", aseguró. ¿A qué hizo alusión? A los cuadros en donde guardaba las camisetas del Diez, quien se las había regalado hace un tiempo. En Porto Alegre, el Apache optó por utilizar la del año 1981, con la que Pelusa pudo ser campeón en el club que tanto amó hasta el final de su vida.

"Lo volví loco para que me diera la camiseta del 81. Primero me dio la Olan, que también la tengo. Y después la del 81, que para mí es la mejor. Decidí usarla en homenaje a Diego. Son sensaciones que no creí nunca tenerla", afirmó Tevez, en diálogo con TyC Sports tras haber conseguido la victoria en Brasil.

A su vez, el Apache contó cuáles fueron sus sensaciones tras haber vestido la camiseta con la que Diego Maradona hizo historia en Boca y reveló cómo hizo para obtenerla: "Es pesada la camiseta. Tengo también la otra. Llevé las dos a Brasil. Tenía decidido usar la del 81. Cuando me la puse entró algo en mi cuerpo que no puedo explicar. La historia. Salí tranquilo porque sabía que un gol iba a meter. Diego es único. Es Dios. Sabía que me iba a quedar y meter un gol. Es de otro planeta. Y salí con su confianza".

"Tuve que romper los cuadros para sacar las camisetas. Tenía pensado usar la cinta y la camiseta. La mejor manera de homenajearlo. Con esta camiseta que tanto amo, la de Boca, y la de Diego del 81. Es algo muy especial. Te la ponés y te da otro poder. Después veré qué haré. Nunca sentí esto", reconoció Tevez.

Carlitos, un integrante más de la familia Maradona

Por otro lado, Carlitos se refirió a los familiares del fallecido astro argentino y aseguró sentirse parte de la familia que Diego supo construir: "Como es tan especial para mí, se lo quiero dedicar también a la familia Maradona. Me siento uno de ellos. Todo lo que haga en la cancha para recordarlo será poco".

"Son momentos muy difíciles para todos, para tratar de llevar esta reliquia. Por la relación que tenía con Diego, con todos, uno no sabe de dónde saca la fuerza cuando entra a la cancha. Uno se emociona, y trata que las cosas salgan bien", sentenció Carlos Tevez, visiblemente emocionado al recordar a su gran amigo.