¿Quién es la novia de Carlos Alcaraz? Fotos y cómo se conocieron

Todo lo que tenés que saber sobre la pareja de Charly Alcaraz, quién es, cómo se conocieron y cómo está su relación ahora.

Carlos Alcaraz, el joven tenista español que ha conquistado el mundo del deporte con su reciente victoria en Wimbledon 2023, ha generado un interés creciente no solo en su carrera profesional sino también en su vida personal. Uno de los aspectos que más ha capturado la atención del público es su vida amorosa.

En este artículo te contamos todo sobre la actual situación sentimental del tenista español y todo lo que tenés que saber.

¿Carlos Alcaraz está en pareja?

Hasta hace algunos meses, Alcaraz mantenía una relación con María González Giménez, también tenista. Lo más interesante es que ambos se conocieron en el Murcia Club de Tenis, el mismo lugar donde Carlos empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del tenis. Este detalle añade una capa de romanticismo a su historia, ya que no solo compartieron la pasión por el deporte, sino también el espacio donde ambos cultivaron sus habilidades.

La relación entre Carlos y María se mantuvo en gran medida fuera del ojo público, en línea con la naturaleza reservada de Alcaraz. Sin embargo, fue el propio Carlos quien confirmó su relación con María a través de las redes sociales. En una de sus stories de Instagram, el tenista compartió una foto dándole un beso en la mejilla a María, acompañado del mensaje "te echo de menos". Este gesto fue suficiente para poner en alerta al mundo y confirmar lo que muchos ya sospechaban.

Sin embargo, parece que la relación no perduró. A inicios de 2023, Carlos Alcaraz dio una entrevista a la revista Vogue en la que afirmó llevar 18 meses soltero. Este detalle ha generado cierta confusión y especulación entre los seguidores del deportista. A pesar de su creciente fama, Carlos Alcaraz se muestra como una persona humilde y centrada. En declaraciones a los medios, ha expresado: "Siempre he sido un chico normal de pueblo. No me asusta la fama". Además, agregó que seguirá siendo el mismo, sin importar cuánto lo reconozca la gente.

El fuerte repudio de Alcaraz a Rubiales

Carlos Alcaraz es el actual número 1 del ranking tras ganar Wimbledon.

Carlos Alcaraz se unió a las críticas contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Rubiales ha sido suspendido por la FIFA debido a un beso sin consentimiento a la futbolista Jennifer Hermoso durante la celebración del título mundial del equipo femenino de España.

En una conferencia de prensa posterior a su victoria en la primera ronda del US Open, Alcaraz expresó su desaprobación hacia el comportamiento de Rubiales. Según el tenista, son "actitudes que un alto dirigente no debe mostrar". ”Lamento también que por este hecho no se le haya dado tanto relieve al hecho histórico logrado por el fútbol femenino de España”, añadió el tenista.