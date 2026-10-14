El brutal choque que dejó a Roña Castro un mes en coma en 2005: luego volvió a los rings en 9 meses

El 18 de junio de 2005, Jorge 'Locomotora' Castro, ex campeón mundial de boxeo, protagonizó un accidente automovilístico en el barrio porteño de Puerto Madero que puso en riesgo su vida y su carrera deportiva. Conducía un Renault Laguna cuando, cerca de las 5:40 de la mañana, perdió el control en una curva de la Costanera Sur y se estrelló contra un árbol. Tuvo una acumulación de sangre entre el pulmón y la pleura que dificultaba su respiración y pasó 27 días en coma al borde de la muerte.

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El boxeador viajaba solo y sin cinturón de seguridad, lo que complicó el rescate. Los bomberos tuvieron que cortar partes del vehículo para liberarlo. Castro sufrió politraumatismos, y su lesión más grave fue un hemotórax, una acumulación de sangre entre el pulmón y la pleura que dificultaba su respiración. Los médicos le extrajeron aproximadamente 100 mililitros de sangre y lo internaron en terapia intermedia tras una cirugía para controlar una hemorragia pulmonar.

Castro presentaba múltiples lesiones en el cráneo, rostro, abdomen y rodilla derecha, además de un edema cerebral que requería monitoreo constante durante las primeras 48 horas. Además, recibió una intervención quirúrgica por un corte en la base de la nariz. Aunque los médicos descartaron daños en órganos vitales, su estado era delicado y permaneció 27 días en coma. Este accidente generó incertidumbre sobre su futuro en el boxeo, ya que en ese momento tenía planeado pelear por el título mundial de los mediopesados en diciembre de 2005 frente al francés Fabrice Tiozzo.

Antes del siniestro, el 26 de mayo de 2005, Castro había ganado por nocaut al estadounidense Derrick Harmon en el Luna Park. Pero luego del accidente, su calendario cambió. Finalmente, en abril de 2006, a poco más de nueve meses del choque, enfrentó al colombiano José Luis 'La Pantera' Herrera, aunque perdió por KO en el cuarto asalto. En enero de 2007, volvió a pelear contra Herrera en Mar del Plata.

Este no fue el único accidente vial en la vida de Castro, reconocido fanático de los autos. En febrero de 1987 sufrió un choque con una cupé Taunus que terminó incendiándose en Caleta Olivia. Otras colisiones ocurrieron en 1988 y en 1995, esta última la más grave. En julio de ese año, manejando una cupé Renault 19 descapotable, chocó contra una camioneta en una ruta patagónica, lo que provocó la muerte de Zulema Duarte, hija del ex boxeador César Duarte, quien viajaba con él y otros familiares.