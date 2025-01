Victoria Saputo: comenzó boxeo por el bullying, ganó una medalla olímpica y debuta como profesional

Victoria Saputo, medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, debuta como profesional

Tal como sucedió con Mirco Cuello y Brian Arregui, ambos medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, ahora el turno para hacer su debut como profesional en el boxeo es para Victoria Saputo. La joven oriunda de José C. Paz que se quedó con la presea de bronce y enfrentó a una actual campeona mundial tendrá su tan esperada presentación arriba del ring. A lo largo de su carrera, la hija del dos veces olímpico Guillermo Saputo -Atlanta 1996 y Sydney 2000- tuvo varios momentos especiales y ahora va por todo.

Es que la púgil que este sábaado 18 de enero se subirá al cuadrilátero de la Sociedad de Fomento El Lucero de Alvear de Villa de Mayo para enfrentar a la también debutante Gisele García comenzó su recorrido desde muy pequeña y lo hizo luego de sufrir bullying. Habiendo dejado esa etapa atrás, ahora la "Tana" quiere dar el primer paso en el marco de la velada correspondiente a la Liga de Boxeo Malvinense y encaminarse a su sueño de colgarse un título del mundo. Sin dudas, esta jornada se prepara para ser una de las primeras del año en el deporte de los puños que tendrá grandes protagonistas.

"Empecé a los 12 años porque me hacían bullying por ser gordita. Mi papá tenía un gimnasio de boxeo en José C. Paz y empecé para practicar el deporte ya que el entrenamiento es muy completo, hice una pelea con una compañera y me terminó gustando, como que lo llevaba en la sangre, más allá de que mi papá fue dos veces representante olímpico. Es mí laburo hoy en día", esbozó Victoria Saputo en 2024 acerca de los inicios de su carrera. En aquel entonces tenía planeado su debut como profesional para el 31 de agosto, pero finalmente se postergó unos meses más. Cabe destacar que desde su presentación como amateur cosechó medallas en Juegos Panamericanos Juveniles y fue campeona tanto a nivel regional como nacional en nuestro país.

Victoria Saputo junto a su padre Guillermo, dos veces representante en los Juegos Olímpicos

Revolución en el boxeo argentino por lo que se supo del medallista olímpico Mirco Cuello

Años después de quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y representar al país en Tokio 2020, el boxeador argentino Mirco Cuello tendrá una de las peleas más esperadas de su carrera. El nivel mostrado hasta el momento como profesional y su récord invicto lo llevaron a estar hoy en los primeros planos del boxeo, por lo que se aproxima al principal objetivo. Si bien no será un desafío fácil, mantiene más vivo que nunca el plan de ser campeón del mundo.

Si bien se barajaba la posibilidad de que suba al ring para combatir por un título mundial, finalmente esto no sucederá pero sí dará un gran paso previo. El sábado 1° de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, será parte de una importante velada cuando se enfrente contra el mexicano Christian Olivo Barrera a 10 asaltos. Este duelo tendrá una particularidad especial ya que el que resulte vencedor irá por otro logro aún más importante. Este cruce del argentino contra el nacido en Hermosillo se desarrollará a la distancia de 10 asaltos y no habrá cinturón en disputa, pero ya está catalogado como eliminatoria mundialista.