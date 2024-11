Sorpresa en el boxeo por el picante mensaje de Mike Tyson contra Canelo

Mike Tyson habló sobre Saúl "Canelo" Álvarez y lanzó un picante comentario a días de subirse al ring para enfrentar a Jake Paul. La leyenda del boxeo no se guardó nada en una reciente entrevista cuando se refirió al mexicano que actualmente es uno de los más destacados a nivel mundial. Más allá de este último detalle, el nacido en Brooklyn, Estados Unidos, no dudó en opinar sobre el tapatío y su negativa a enfrentar a otro púgil.

El próximo viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington tendrá lugar el cruce entre "Iron Mike" y el mencionado influencer que sin dudas esperan todos los fanáticos del deporte de los puños. Por este motivo, ambos no pierden el tiempo y se muestran a través de las redes con el fin de promocionar el evento en cuestión. En este caso fue lo que hizo Tyson, quien en en podcast Pound 4 Pound aprovechó y destrozó al oriundo de Guadalajara.

"Es una vergüenza para el boxeo y para México. ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere darle a los fans la pelea que quieren ver? No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que enfrentaron a los mejores sin importar el dinero", esbozó la leyenda y cuestionó fuerte a "Canelo" Álvarez. La realidad es que no es la primera vez que se habla del combate entre el azteca y David "Bandera Roja" Benavídez, pero el propio Álvarez se negó a esta posibilidad y todavía no hay confirmación oficial sobre su próximo rival.

Hasta el momento, el campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) nacido en Guadalajara enfrentaría al camerunés Christian Mbilli recién el año próximo. Sin embargo, también surgió el nombre del cubano William Scull, actual monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), quien mantiene vivo el sueño de enfrentarlo en un futuro no muy lejano.

Cuándo es la pelea de Tyson vs. Jake Paul

El duelo está programado para el viernes 15 de noviembre. La cita es en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de la plataforma Netflix a partir de las 21 (hora argentina). La pelea entre la leyenda y el influencer tendrá lugar desde la medianoche.

Mike Tyson enfrentará a Jake Paul este viernes 15 de noviembre

Una leyenda del boxeo vaticinó el peor final para Mike Tyson vs. Jake Paul

Una reconocida leyenda del boxeo rompió el silencio a semanas de lo que será el duelo entre Mike Tyson y Jake Paul que esperan ansiosos los fanáticos del mencionado deporte de los puños. El famoso exboxeador que actualmente se desempeña como mánager opinó acerca de este cruce que tendrá lugar el viernes 15 de noviembre del 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde el excampeón mundial de los pesados se verá las caras con el influencer. En sus dichos, el expúgil vaticinó un posible resultado para este combate histórico.

Quien habló a pocos días de la pelea fue nada más y nada menos que Óscar de la Hoya, quien lidera la reconocida promotora Golden Boy Promotions y en diálogo con Fight Hub aprovechó la ocasión para decir lo que piensa sobre el enfrentamiento entre "Iron Mike" y el youtuber. Si bien depositó su confianza en Tyson, también anticipó que no le será nada fácil imponerse si pasan varios asaltos. Por este motivo, sus palabras resultaron más que llamativas teniendo en cuenta lo que puede suceder arriba del ring.