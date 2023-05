Revelaron el calvario que vive Julio César Chavez Jr: "El cerebro"

El ex boxeador Julio César Chávez, quien enfrentó a Sergio "Maravilla" Martínez en 2012, vive un terrible momento de salud y dieron detalles acerca de su presente.

Julio César Chávez Jr. atraviesa un terrible momento de salud y un importante allegado a él dio detalles del principal problema que lo aqueja desde hace tiempo. Los videos publicados por el propio boxeador mexicano que enfrentó a Sergio "Maravilla" Martínez despertaron la preocupación en su entorno y quien salió a aclarar todo fue su propio padre, la leyenda Julio César Chávez. En una entrevista, el histórico no se guardó nada con respecto al presente que vive toda su familia.

En diálogo con el periodista David Faitelson, el nacido en Ciudad Obregón, México, contó que no realizará la exhibición que tenía programada con Erik Morales a raíz de lo que sucede con su hijo. Este cruce prometía ser el "retiro definitivo" de ambos de los cuadriláteros y todo indicaba que tanto el "Junior" como su hermano Omar Chávez serían partícipes del evento. Sin embargo, una recaída inesperada del heredero más mediático cambió todos los planes.

"Ha habido muchos rumores sobre una recaída de Julio con unos videos que él grabó. Acaba de salir de un programa de recuperación donde estuvo un año internado. Desafortunadamente sufre de depresión, se tomó un ansiolítico tenía dos días sin dormir, se le inflamó el cerebro y empezó a delirar. Volvió para atrás, y como es adicto se tomó como 3. Eso le hizo detonar, empezar a recordar cosas del pasado", reveló Chávez padre.

Con respecto a su presentación arriba del ring, la leyenda agregó: "Esta exhibición la iba a hacer para ver el regreso de mi hijo Julio limpio, sin ninguna sustancia en el cuerpo, de una forma bonita y llevándome un buen recuerdo. Hacer una exhibición a los 60 años y dejar un buen legado para la juventud, porque los años son solamente un número. Desafortunadamente por lo de las costillas -un problema de salud-, lo de Omar y esto que pasó con Julio hizo que me baje del barco".

En el cierre de la entrevista, Julio César Chávez aseguró que seguirá acompañando a su hijo: "Mientras yo tenga vida voy a ayudarlo, no voy a dejar que le pase algo. No dejaré que mi hijo muera. Le tiene que caer un rayito de luz, una bendición. No puede tomar nada porque le detona y vuelve a lo que era antes cuando estaba consumiendo".

El deporte de luto: un boxeador murió luego de una brutal pelea en Filipinas

Un joven boxeador falleció tras estar en coma varios días luego de una brutal pelea en Filipinas, correspondiente a un evento organizado por la leyenda Manny Pacquiao. Se trata de Kenneth Egano, de 22 años, que combatió y ganó ante su compatriota Jason Facularin el pasado sábado 6 de mayo y generó preocupación luego de desplomarse en el banquillo.

La promesa asiática participó del torneo Blow by Blow -Golpe por Golpe-, el cual comandó el propio "Pacman". Este último, se comprometió a pagar todos los gastos médicos para que el púgil salga adelante y hasta pagó los pasajes de avión para que su familia esté con él en el City of Imus Doctor Hospital del mencionado país. Tras varios días de luchar por su vida a raíz de la hemorragia cerebral que sufrió, el deportista no sobrevivió.