El deporte de luto: un boxeador murió luego de una brutal pelea en Filipinas

Un joven boxeador murió tras varios días de estar en coma después de una brutal pelea en Filipinas y el deporte está de luto.

Un joven boxeador falleció tras estar en coma varios días luego de una brutal pelea en Filipinas, correspondiente a un evento organizado por la leyenda Manny Pacquiao. Se trata de Kenneth Egano, de 22 años, que combatió y ganó ante su compatriota Jason Facularin el pasado sábado 6 de mayo y generó preocupación luego de desplomarse en el banquillo.

La promesa asiática participó del torneo Blow by Blow -Golpe por Golpe-, el cual comandó el propio "Pacman". Este último, se comprometió a pagar todos los gastos médicos para que el púgil salga adelante y hasta pagó los pasajes de avión para que su familia esté con él en el City of Imus Doctor Hospital del mencionado país. Tras varios días de luchar por su vida a raíz de la hemorragia cerebral que sufrió, el deportista no sobrevivió.

Con respecto a su carrera, Egano debutó como profesional en diciembre del 2019 con una victoria por puntos en fallo unánime ante Jaype Palca Santos. El filipino que se desempeñaba en la categoría gallo, llevaba seis triunfos y una derrota. Su apodo, por el que muchos más lo llamaron luego de lo que sufrió en su país fue nada más y nada menos que "Guerrero".

Luego del duelo, el joven se sentó en el banquillo para que su equipo le retire los guantes, pero ante su poca reacción le colocaron oxígeno para que se recupere. Antes de que den el fallo oficial, los médicos se lo llevaron rápidamente para trasladarlo al nosocomio, donde le realizaron una cirugía. Segundos después del lamentable hecho, el histórico excampeón del mundo no dudó y se solidarizó con su colega. Quien lo despidió con un emotivo mensaje fue su rival, Facularin, quien expresó: "No esperaba que esto sucediera cuando hicimos nuestro mejor esfuerzo ¿Por qué nos pasó a nosotros? Lamento que haya sucedido esto. Espero que estés en un mejor lugar".

Dolor en las MMA por la trágica muerte de una joven promesa en un terrible accidente

Las artes marciales mixtas están de luto tras el fallecimiento de una de sus jóvenes promesas que se preparaba para un paso gigante en su carrera como profesional. Se trata de la peleadora estadounidense Shalie Lipp, quien tenía en el horizonte un combate por título del mundo en poco menos de dos semanas. Sin dudas, la triste noticia del trágico accidente que terminó con su vida a los 21 años conmovió al mundo del deporte.

La mencionada luchadora tenía pactado un combate para el próximo sábado 20 de mayo ante Natalie Gage en el Freeman Arena de Detroit Lakes en el que buscaría el cetro de la categoría mosca. Sin embargo, el siniestro ocurrido en Minnesota cambió absolutamente todo y hoy las MMA la lloran. Para colmo, la estrella de la mencionada disciplina que viajaba como acompañante de su entrenador fue la única víctima del hecho en el que chocaron dos autos.