Relámpago Torres vs. Junior Cruzat en Chile por título mundial: cuándo es la pelea y cómo verla online

Nahuel Torres va por la gloria.

Se acabó el tiempo de espera y habrá un argentino que peleará nuevamente por un título mundial. El boxeador salteño Nahuel "Relámpago" Torres volverá al cuadrilátero en el Arena Puerto Montt, donde disputará el título mundial de la categoría Súper Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (WBO). Un luchador con una gran historia de resiliencia que tendrá la gran pelea de su vida.

Enfrente estará Junior “La Joya” Cruzat, un boxeador chileno oriundo de la localidad de Llanquihue que luchará como local en su país. Y volverá a combatir en la Arena Puerto Montt, a 45 días de su última presentación en el mismo recinto, donde logró una contundente victoria. Una lucha en donde se podrá ver boxeo del bueno.

Cuándo pelea Relámpago Torres vs. Junior Cruzat en Chile: por dónde ver en vivo y online

La pelea será este 17 de enero a partir de las 22 horas en el Arena Puerto Montt.

en el Arena Puerto Montt. Se podrá ver vía Instagram live por Salta.Boxeo

Cómo será la jornada completa que cierra Relámpago Torres

Después de la pelea estelar entre Nahuel "Relámpago" Torrés y Junior "La Joya" Cruzat se realizará una fiesta oficial inspirada en las grandes veladas en Las Vegas, que se extenderá desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada. La experiencia contará con DJs en vivo, barras premium y una ambientación especial que transformará el recinto en la capital mundial del entretenimiento por una noche.

La historia de Relámpago Torres

El joven es oriundo de la zona sudeste de la ciudad de Salta. Los fines de semana vende empanadas a $7.000 la docena en el barrio Solidaridad, además de trabajar como vendedor ambulante en el centro y distintos barrios de la ciudad y así se gana el "peso y el pan" de cada día. Pasó al profesionalismo en 2023 después de una destacada carrera amateur.

El gran salto de su carrera llegó el 17 de octubre de 2025, cuando el Estadio Delmi abrió sus puertas para una noche histórica. Torres venció al porteño Miguel Chilavert tras diez intensos asaltos y se consagró campeón argentino superpluma ante un estadio colmado. Y en ese marco, le propuso casamiento a su novia en pleno ring.

El récord profesional del salteño marca 8 victorias (4 KO) y una sola derrota, sufrida en junio de 2025 en Tucumán. Cuatro meses después de aquel traspié, logró consagrarse campeón argentino y ahora va por el cinturón internacional. Una situación única por la que de lleno por la gloria, con la ilusión más intacta que nunca.