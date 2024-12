La Locomotora Oliveras se sacó y apuntó contra todos: "El boxeo está muerto"

Alejandra "Locomotora" Oliveras reapareció en escena en el cierre del 2024 con una furiosa crítica a la dirigencia del boxeo argentino. La multicampeona mundial fue fiel a su estilo y no se guardó nada cuando se le preguntó acerca de la actualidad del deporte de los puños, en comparación con las veladas de streamers que convocan tanta gente. La expúgil opinó al respecto y no sólo cuestionó a los directivos, sino que dejó un filoso comentario sobre el rol de la política a nivel nacional.

Si bien no dio nombres, la referente nacida en Jujuy, que disfruta de su rol de influencer y es parte de La Gran Pelea de la mano de Yao Cabrera, destacó el trabajo que se hace en estos eventos. Y también dejó en claro lo que piensa de la disciplina en la que brilló a lo largo de su carrera. En el diálogo con el ciclo Cerca del Ring, la campeona de cuatro títulos en diferentes categorías estalló de bronca y apuntó contra todos. Por supuesto, sus palabras rápidamente trascendieron teniendo en cuenta lo que significa para el boxeo.

La Locomotora Oliveras destrozó a la dirigencia del boxeo argentino: "Se chorearon todo"

"Me parece fantástico porque promueven el boxeo, que está muerto en Argentina. Ya no tenemos ni Juegos Olímpicos. No hay boxeo femenino, tampoco masculino", esbozó "Locomotora" Oliveras en respuesta a las veladas de streamers que son cada vez más habituales. Por otro lado, la multicampeona agregó: "Están cagados de hambre los boxeadores, se van a dedicar a vender verduras o a cualquier otra cosa porque no ganan una mierda. Se ha choreado todo la Federación Argentina de Box, son la mafia más grande que hay. Los únicos que pone la cara, la sangre y la vida somos nosotros".

A su vez, la exboxeadora dio su visión con respecto al rol de la política en el deporte: "Ya no tenés incentivo no solamente por parte de la Federación sino del gobierno, del Estado, del que sea, el actual también. Yo que viví en otros países, cuando sos deportista te pagan para que entrenes y puedas estudiar. Acá quieren exterminar el deporte". Y añadió que "si lo exterminan va a haber droga, más violencia, muertes, depresión, obesidad, bullyng, deporte". "Me duele que el deporte esté atravesando esta crisis", insistió.

La diferencia entre los eventos de streamers con el boxeo actual y su plan

Como referente del deporte de los puños en nuestro país y actualmente trabajando para La Gran Pelea, Oliveras marcó la diferencia que hacen estas veladas con la actividad actual: "Están promoviendo más ellos que los que deberían hacerlo. Están ganando dinero, se están animando y están haciendo que los gimnasios de boxeo se llenen". "Aunque no sean boxeadores se están salvando la vida. Están promoviendo la salud. No cualquiera sube a un ring. Están promoviendo el deporte más que nosotros", machacó.

Por último, la "Lomocotora" Oliveras habló de lo que ella haría como figura política y opinó sobre el campeón del mundo Fernando "Puma" Martínez: "Si fuera gobierno promovería el boxeo. Estoy segura de que también el campeón del mundo debe necesitar sponsors. El talento en Argentina es inmenso, pero si no hay apoyo no hay oportunidad. Es importante bajar la inflación, pero también es importante salvarle la vida a un pibe que si hace deporte no se droga, no va a salir a robar, tiene un sueño de ser campeón y alguien en la vida". Y acabó, con crudeza: "El boxeo saca a la gente sumergida, todos venimos del hambre y si se termina este deporte no va a salvar ninguna vida".

Alejandra "Locomotora" Oliveras habló del presente del boxeo argentino sin filtro

