George Kambosos vs. Davin Haney: la pelea que más le interesa a Gustavo Lemos

George Kambosos Jr. y David Haney se enfrentarán este sábado 4 de junio y el argentino Gustavo Lemos espera rival para pelear contra el ganador en una oportunidad mundialista.

George Kambosos vs. Davin Haney: la pelea que más le interesa a Gustavo Lemos

George Kambosos vs. Davin Haney: la pelea que más le interesa a Gustavo Lemos

El australiano George Kambosos Jr. y el estadounidense Davin Haney se enfrentarán este sábado 4 de junio cerca de las 20:30 (hora argentina) en el Marvel Stadium de Melbourne, Australia, y el boxeador argentino Gustavo Lemos estará más que atento a este duelo. Este último, se quedó con la eliminatoria para llegar a una oportunidad de título del mundo y espera al ganador del combate para arrebatarle los cinturones en un futuro no muy lejano.

Lo sucedido el pasado sábado 26 de marzo en el mítico Estadio Luna Park ilusiona a más de uno. La gran victoria que consiguió Lemos ante el galés Lee Selby por KO técnico en el quinto asalto, fue una muestra clara que el joven de Tres Arroyos, Buenos Aires, está más que preparado para este importante desafío por el que espera. "Tito" o el "Eléctrico", como se lo conoce al bonaerense, tiene una inmejorable posibilidad de consagrarse.

En cuanto al duelo entre el local y su rival, se llevará a cabo a la distancia de 12 asaltos y estarán en juego las fajas mundialistas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Las mismas están en poder del hombre de casa, que las expondrá luego de su victoria ante Teófimo López en 2021. Por su parte, el púgil argentino, ya aseguró que no tiene problema en enfrentar a cualquiera.

Además, Lemos tiene una inmejorable oportunidad de perfilarse para lo que no ganó Brian Castaño en su presentación ante Jermell Charlo. Si en un futuro vence al ganador de Kambosos Jr. vs. Haney y se adjudica los tres cinturones, sólo le quedará el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que hoy está en poder del propio Haney, quien no lo expone en esta ocasión. De esta manera, si consigue los cuatro, será el primer sudamericano en lograr una unificación de los títulos.

Confirmaron la fecha para el tercer duelo entre Canelo Alvarez y Gennadiy Golovkin

Saúl "Canelo" Álvarez y Gennadiy Golovkin se verán las caras una vez más arriba de un ring. El tercer cruce entre el mexicano y el kazajo ya tiene fecha, aunque todavía no está confirmado un importante detalle. El oriundo de Guadalajara dio la noticia a través de sus redes sociales y hasta publicó un video promocionando el combate que cerrará la trilogía que comenzó en septiembre del 2017 con un resultado por demás polémico.

La fecha oficial para "Canelo" vs. Golovkin es el próximo 17 de septiembre. Cabe destacar, que los dos primeros duelos se desarrollaron en el T-Mobile Arena de Las Vegas, por lo que es muy probable que la ciudad no se modifique para esta ocasión. Lo que también se decidió es qué títulos estarán en juego. El mexicano expondrá sus cetros unificados de la división super mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).