Fernando Martínez noqueó a Bornea en una pelea sangrienta y sigue siendo campeón

Fernando "Puma" Martínez noqueó al filipino Jade Bornea en el onceavo round en una pelea por demás sangrienta en Estados Unidos y defendió por segunda vez su título mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Fernando Martínez venció por KO técnico en el onceavo asalto al filipino Jade Bornea en The Armory, Estados Unidos, y defendió por segunda vez su título mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El "Puma" del barrio de la Boca expuso el cetro que le ganó al también oriundo de la tierra de Manny Pacquiao, Jerwin Ancajas. Si bien fue un contrincante difícil, el argentino supo salir de todos los aprietos y se llevó una nueva victoria rápida para su carrera.

Desde cabezazos hasta buenos momentos del asiático complicaron a Martínez, pero el porteño sacó a relucir su experiencia arriba del cuadrilátero para contrarrestarlo. Con el paso de los asaltos se afianzó cada vez más en el ring y dejó atrás cualquier tipo de dudas con respecto a su rendimiento en este compromiso al que llegó en óptimas condiciones. Claro que, el rival estuvo a la altura de las circunstancias y el "Puma" no la tuvo nada fácil por momentos.

A pesar de los primeros asaltos donde el filipino incomodó al joven promovido por Chino Maidana Promotions, su nivel bajó considerablemente a partir del quinto round. Desde ese momento, el que tomó protagonismo fue el campeón y comenzó a arrinconar a su contrincante. La constancia a la hora de lanzar golpes fue clave para mantener la intensidad y tuvo su "premio" en la octava vuelta. La sangre en dicho momento le dio color al duelo cuando explotó en la oreja del asiático por un golpe del "Puma".

Esto sirvió para lo que vino segundos después, ya que la sangre enfureció al argentino que no dudó en ir por mucho más. El porteño aprovechó lo que sufría Bornea para continuar con sus ataques e ir por el nocaut. Sin embargo, no lo logró aunque tuvo varios momentos para "acelerar" y llevarse la victoria antes del límite. El rostro ensangrentado del "Huracán" no fue motivo suficiente para que el árbitro detenga las acciones, pero Martínez liquidó el pleito en el onceavo asalto de manera contundente.

Con esta nueva victoria que se sumó a las dos anteriores ante Jerwin Ancajas, Martínez se acerca a la chance soñada de lograr la unificación con los cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sin dudas, este resultado coloca al argentino entre las primeras planas y estará ante la chance de enfrentar a adversarios de mayor jerarquía. Cabe destacar, que Bornea tuvo su primera oportunidad por título mundial, pero no pudo contra el "Puma".

La historia de Fernando "Puma" Martínez en el boxeo

La carrera del "Puma" no arrancó hace poco y ya tiene varios años arriba de los cuadriláteros. El boxeador de La Boca dio sus primeros pasos -y golpes- a sus 11 años. Con Mike Tyson como gran referente, no dejaba de mirar sus peleas y aprender para, en un futuro, plasmarlo sobre el ring. Tal es así, que de a poco se metió en el deporte, tuvo un inolvidable paso por la Selección Argentina de boxeo amateur y dejó una huella para las generaciones posteriores.

El 18 de marzo de 2016, meses antes de los Juegos Olímpicos de Rio, el púgil se quedó con la medalla de oro en el Preolímpico que se desarrolló en La Rural tras vencer al dominicano Leonel de los Santos y soñaba con lograr lo mismo en Brasil. Sin embargo, este sueño quedó lejos tras perder en Brasil ante el búlgaro Daniel Asenov y tras el regreso encaró el profesionalismo. Antes de ello, Fernando Martínez se consagró campeón nacional en tres oportunidades y peleó en varias competencias de AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur), actualmente denominada IBA.