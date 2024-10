Escándalo: un luchador de MMA debutó en el boxeo y lo descalificaron de por vida por una insólita reacción

Escándalo en el boxeo: descalificaron de por vida a un luchador de MMA en su debut

El pasado domingo 20 de octubre tuvo lugar una escandalosa pelea que culminó con la descalificación de un luchador de MMA que hizo su debut en el boxeo. Sin dudas, lo sucedido generó una polémica ya que el protagonista no sólo perdió el combate por una acción completamente ilegal, sino porque además fue penalizado de por vida en el deporte de los puños. Justamente, lo que hizo arriba del cuadrilátero no tiene nada que ver con esta disciplina definida como el "noble arte".

En este caso, Idris Abdurashidov -tailandés radicado en Rusia- se enfrentaba contra el iraní Bagher Faraji en un duelo pactado a cuatro rounds en categoría ligero. Si bien el cruce llegó al último asalto, en el mismo se dio una definición por demás insólita. El peleador de Artes Marciales Mixtas que se presentó en el Ali Boxing Club de su país perdió la cabeza luego de recibir varios golpes y reaccionó de la peor manera contra su rival asestándole un golpe con una brutal patada en la cabeza.

Por supuesto, Abdurashidov fue descalificado inmediatamente y Faraji se quedó con la tercera victoria en lo que va de su carrera como boxeador profesional. Sin embargo, antes fue rápidamente atendido por los médicos por el violento impacto que recibió y lo dejó inconsciente cuando corría el cuarto capítulo de la contienda. La realidad es que el oriundo de Tailandia perdía ampliamente el combate y su forma de demostrar su bronca fue sin dudas la peor, sumado a que horas más tarde se burló en las redes.

"Así debuté en el boxeo profesional, con descalificación de por vida y esta patada que lancé como una ametralladora", escribió el luchador en sus redes sociales tras el polémico nocaut por el que lo penalizaron. Luego subió una imagen junto al deportista iraní y agregó: "Nos dimos la mano, todo está bien, nos reconciliamos".

La patada ilegal de Idris Abdurashidov por la cual lo descalificaron

Impacto Melián se la pudrió a un promotor del boxeo argentino con un controversial video

Alberto "Impacto" Melián es sin dudas uno de los boxeadores destacados de los últimos años en nuestro país no sólo por su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016, sino también por lo hecho a nivel profesional. El púgil fanático de Argentinos Juniors que hoy pertenece a OR Promotions -de Osvaldo Rivero- ganó protagonismo en las redes sociales por un controversial video. El mismo fue directamente para un promotor del boxeo argentino, aunque no dio nombres.

El nacido en Villa Dolores, provincia de Córdoba, utilizó su cuenta de Instagram para desenmascarar a la máxima autoridad de una de las empresas que manejan el deporte de los puños en nuestro país. Si bien no mencionó a nadie en particular, es de público conocimiento que en algún momento de su carrera se desvinculó del contrato que lo unía al uruguayo Sampson Lewkowicz -líder de Sampson Boxing- y posteriormente a Argentina Boxing Promotions -de Mario Margossian-. Por diversos conflictos no continuó con ellos y ahora destapó la olla en sus redes con un posteo en el que dejó en evidencia lo poco que reciben los deportistas por subirse al ring.