El insólito pedido de Donald Trump para cambiar las peleas de boxeo

Boxeo: el insólito pedido de Donald Trump para cambiar las reglas de las peleas

Donald Trump rompió el silencio con una insólita frase acerca del boxeo. El expresidente de Estados Unidos lanzó una polémica propuesta para impulsar un fuerte cambio en el reglamento del deporte de los puños en una entrevista reciente y sorprendió a todos. Es que su controversial idea tiene que ver con algo que dejó de hacerse en dicha disciplina por la muerte de un boxeador en los años ´80, que marcó un antes y un después.

El fallecimiento del coreano Duk Koo Kim en 1982 días después de caer por KO ante Ray "Boom Boom" Mancini el 13 de noviembre de aquel año llevó a José Sulaiman, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a tomar una terminante decisión. Es que hasta ese momento los combates de título del mundo se desarrollaban a 15 asaltos, pero en 1983 se modificó a 12. Sin embargo, el candidato a presidente, en plena campaña, quiere retroceder con una regla ya extinta y por demás problemática.

"Deberían hacerlo otra vez, no soy boxeador pero esas peleas de 15 rounds eran increíbles. En términos de entretenimiento y por los rounds de campeonato eran las mejores de la historia, brutales", afirmó Trump en diálogo con Joe Rogan en su podcast, trayendo a colación un tema por demás polémico. A su vez, el político que estuvo involucrado en el deporte de los puños en los ´80 llevando a Atlantic City al plano boxístico, agregó: "El boxeo me parece muy poco interesante en comparación con la UFC. Dicen que allí no murió ningún peleador y me parece mucho más violento que el boxeo, donde sí los hubo". Por supuesto, con esta última frase ignoró completamente lo sucedido años atrás, que llevó justamente a cambiar la cantidad de asaltos.

El impactante KO de Mike Tyson a un sparring antes de pelear con Jake Paul

Mike Tyson se prepara con todo para lo que será el duelo histórico que espera el boxeo en el que se medirá contra Jake Paul. La leyenda del deporte de los puños dio una nueva demostración de su potencial en medio de comentarios sobre su salud que no lo favorecen de cara a este compromiso. Mientras tanto, el excampeón mundial de los pesados hace oídos sordos a todos y mostró un reciente KO contra un sparring semanas antes del combate con el influencer.

Con un breve video en sus redes sociales, "Iron Mike" encendió nuevamente la previa de esta pelea que tendrá lugar el próximo viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos. El mismo será transmitido a través de la plataforma Netflix y millones de fanáticos en el mundo tendrán la posibilidad de disfrutarlo. Sabiendo esto, Tyson aprovechó la ocasión y le dejó un mensaje picante al youtuber.

Cuándo es la pelea de Tyson vs. Jake Paul

El duelo está programado para el viernes 15 de noviembre. La cita es en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de la plataforma Netflix a partir de las 21 (hora argentina). La pelea entre la leyenda y el influencer tendrá lugar desde la medianoche.