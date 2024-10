Dolor en el boxeo por la inesperada decisión de una leyenda: "Ya no quiero"

Dolor en el boxeo por la inesperada decisión de una leyenda

Una leyenda del boxeo dio una triste noticia con respecto a su futuro y causó conmoción en el deporte de los puños. Luego de varios años de dedicarse a la disciplina en la que brilló arriba del ring, ahora tomó una terminante decisión que sin dudas marcará un antes y un después en su vida. Por supuesto, sus palabras tuvieron un fuerte impacto para los fanáticos que lo siguen desde hace años por todos los logros que consiguió.

Se trata de Julio César Chávez, quien no sólo se enfrentó a referentes como Oscar De La Hoya y Héctor "Macho" Camacho, entre otros. El exboxeador mexicano abandonará su participación en las transmisiones deportivas. Así lo reveló en una charla con otro histórico como Erik "Terrible" Morales en Un Round Más. Si bien no confirmó cuándo dará un paso al costado, sí dio detalles de los motivos que lo llevaron a tomar esa drástica determinación.

Con respecto a su futuro en la TV, la reconocida leyenda sostuvo: "¿Cómo me veo? Más viejo y retirado. Ya no quiero trabajar en Azteca, quiero trabajar un año más y ya. Me quiero retirar, estoy cansado de viajar y viajar, solamente quiero ir a peleas especiales". A su vez, anunció que una vez que deje las transmisiones buscará otros objetivos: "A pesar de mis 62 años tengo muchos proyectos que vienen en camino y con el tiempo los van a conocer. Quiero dedicarme a ayudar a mucha gente porque esto no se acaba aquí, esto sigue".

A lo largo de su carrera en el boxeo, Julio César Chávez cosechó un total de 107 victorias (85 por KO), 6 derrotas y 2 empates. El reconocido púgil mexicano debutó oficialmente el 5 de febrero de 1980 venciendo por la vía rápida en el sexto asalto a Andrés Felix y le puso fin a su recorrido con una derrota ante Grover Wiley en septiembre del 2005. Con el paso de los años enfrentó a varios argentinos, como Jorge Alberto Melián -padre de "Impacto" Melián, Silvio Walter "Mono" Rojas y Alberto Cortés. El histórico referente fue campeón mundial superpluma, ligero y superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) -también superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)-. Por otro lado, no pudo reinar entre los welter aunque tuvo dos chances de consagrarse.

Conmoción en el boxeo por la triste noticia de una leyenda

Quien no se encuentra en buenas condiciones de salud es nada más y nada menos que Don King, el legendario promotor que llevó adelante la carrera de púgiles como "Iron Mike", Julio César Chávez o Muhammad Ali, entre otros. El líder de la mencionada entidad anunció lo sucedido con su colega, quien se vio obligado a suspender un evento en Miami que incluiría una pelea por título del mundo debido al mal momento que atraviesa. El cruce entre el armenio Norair Mikaeljan y el canadiense Ryan Rozicki -exrival del argentino Yamil Peralta- por el título mundial crucero del CMB que estaba pactado para el último fin de semana se pospuso para más adelante.

Por su parte, Mike Tyson habló pocos días antes en el podcast It is what it is y reveló que "a Don King no le está yendo nada bien". A lo largo de su carrera, el controversial promotor fue protagonista de distintas polémicas con los boxeadores con los que trabajó. Es el caso del propio "Iron Mike" o de Muhammad Ali, de quienes recibió demandas judiciales. Hoy, a los 93 años, pasa por su peor momento de salud y quedan atrás las históricas peleas que organizó en las que aparecieron nombres como los de Roberto "Mano de Piedra" Durán, Evander Holyfield, Joe Frazier y George Foreman.