¿Cuál es el récord de Jermell Charlo en el boxeo?

Descubrí el récord y la trayectoria de Jermell Charlo, el boxeador que se enfrentará a Canelo Álvarez en una de las peleas más esperadas del año.

El mundo del boxeo está a punto de presenciar uno de los combates más esperados del año. Saúl "Canelo" Álvarez, el multicampeón mexicano, se enfrentará a Jermell Charlo, una figura en pleno ascenso en este deporte. Este enfrentamiento ha generado una gran expectativa, no solo por la calidad de los boxeadores, sino también por lo que está en juego: el campeonato indiscutido del peso supermediano.

Pero, ¿quién es realmente Jermell Charlo y cuál es su récord en el boxeo? En este artículo en este recorrido por la trayectoria de este impresionante boxeador.

¿Cuál es el récord de Jermell Charlo, el rival de Canelo?

Jermell Charlo, nacido el 19 de mayo de 1990 en Texas, es un boxeador estadounidense que ha dejado su huella en el mundo del boxeo. Su récord profesional es de 35 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 19 de esas victorias obtenidas por nocaut. Charlo comenzó su carrera profesional en el boxeo a una edad temprana y rápidamente se hizo un nombre en la división de peso superwélter. En 2015, ganó el título vacante del peso superwélter del CMB contra John Jackson en una pelea que tuvo lugar en Las Vegas.

No pasó mucho tiempo antes de que Charlo defendiera con éxito su título. En abril de 2017, se enfrentó a Hatley y ganó la pelea por nocaut en el sexto asalto. Su siguiente defensa contra Lubin tuvo lugar en octubre de ese mismo año en Nueva York, donde también salió victorioso por nocaut en el primer asalto. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para Charlo. En diciembre de 2018, sufrió su única derrota en una pelea contra Tony Harrison. Este revés no lo detuvo; al contrario, lo impulsó a trabajar más duro.

En 2019, Charlo recuperó su título al vencer a Harrison en una revancha muy esperada. A partir de ahí, comenzó a unificar la división. En septiembre de 2020, derrotó a Jeison Rosario por nocaut para convertirse en el campeón unificado de la IBF y la WBA. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en mayo de 2022, cuando derrotó al argentino Brian Castaño para convertirse en el campeón de la WBO y completar la unificación de la división. Este triunfo lo estableció como uno de los boxeadores más prominentes de su tiempo.

¿Cuándo es la pelea entre Canelo Álvez y Charlo?

Todo lo que tenés que saber sobre la pelea entre Canelo Álvarez y Charlo

La pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo está programada para el sábado 30 de septiembre. El evento tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y se espera que sea uno de los combates más espectaculares del año. Para los aficionados en Argentina, la transmisión comenzará a las 00:30 hs y podrán disfrutarla a través de ESPN y Star+.

Canelo, que viene de ganar por decisión unánime al británico John Ryder, buscará sumar su segundo triunfo del año, mientras que Charlo buscará hacer historia al enfrentar a uno de los mejores boxeadores de la actualidad.