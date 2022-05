Brian Castaño vs. Jermell Charlo II: cómo se prepara el boxeador argentino para la revancha

Enterate cómo y con quiénes se prepara Brian Castaño para la revancha del próximo 14 de mayo ante Jermell Charlo en Estados Unidos.

Brian Castaño tiene un objetivo más que claro y es vencer a Jermell Charlo el próximo 14 de mayo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El "Boxi", que tiene sed de venganza por lo sucedido el pasado 17 de julio de 2021 en Texas, se entrena en Estados Unidos con un gran equipo pensando en lo que será la pelea por la unificación de títulos de la categoría superwelter. Encabezados por su padre, Carlos, y su preparador físico Matías Erbin, el argentino sueña con el batacazo que no se dio meses atrás.

Luego de unas merecidas vacaciones, posteriores al primer combate con Charlo, Castaño volvió a la actividad con la mira en la revancha. Estuvo un tiempo en su Isidro Casanova natal y a los pocos meses voló a Los Ángeles para prepararse con mayor intensidad. Todo esto, con el fin de guantear con púgiles locales de cara al compromiso más importante de toda su carrera.

La única complicación que tuvo el boxeador argentino fue a mediados de febrero, cuando sufrió un desgarro en el bíceps de su brazo derecho y esto obligó a posponer el enfrentamiento. Cabe destacar, que el mismo estaba pautado para el pasado 19 de marzo y se atrasó casi tres meses. Brian Castaño está más que listo, lo demuestra en sus publicaciones y se recuperó para medirse ante Charlo y quedarse con los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) -es dueño del de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Como es un clásico en el mundo del boxeo a nivel global, Brian es consciente de que la mejor opción posible será ganar por la vía rápida. Lo que motiva aún más es que no estuvo lejos de lograrlo en julio de 2021 y por eso junto a su equipo -del que también son parte los boxeadores Elías "Macho" Araujo y Alexis Alvarado- estudió al rival y se preparó acorde a la pelea que tendrá. Por otro lado, Castaño también se molestó por las declaraciones de Charlo sobre él en la previa del combate, lo que le puso más picante al duelo.

Brian Castaño calentó la previa de la revancha contra Jermell Charlo

Brian brindó una entrevista en conjunto con su rival para ESNEWS cuando falta poco menos de un mes para el duelo y dejó una perlita a la hora de declarar con la que apuró a Charlo. "Realmente a mí la gente no me importa. Siempre fui de visitante a pelear a todos lados. Sean 10, 3 o 100 personas no me importa, no me hace la diferencia. Voy a hacer mi trabajo y nada más. Por más que vayan 20.000 personas a gritar lo que griten no me cambia".

Y agregó: "Estoy focalizado en mi futuro, en la pelea. Ahora está este adelante mío y lo voy a bajar. Sea el que se me ponga adelante lo voy a partir al medio es así, lo voy a quebrar. A mi no me importa, sea Charlo o sea cualquiera. Este habló de más y se lo voy a hacer pagar el 14 de mayo", lanzó el "Boxi". Acostumbrado a pelear fuera de casa, Castaño no se achica ante los grandes desafíos y en esta ocasión está ante el más grande de su carrera como profesional.