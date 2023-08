Boxeo: derrota para los dos argentinos que pelearon en Europa

Los dos boxeadores argentinos que pelearon en Europa el primer fin de semana de agosto no pudieron y perdieron sus respectivos combates.

Dos boxeadores argentinos pelearon este fin de semana en Europa y perdieron la oportunidad de ganar un título importante para sus carreras. Los púgiles nacidos en nuestro país tuvieron acción en distintos países del Viejo Continente y, a pesar de que las chances de ganar eran grandes, se encontraron con la derrota.

Los protagonistas en cuestión fueron Federico "El Tano" Schinina y Dorian "El Atrevido" Maidana, quienes disputaron un nuevo duelo en Italia y España, respectivamente, y no pudieron alzarse con la gloria. Uno de ellos combatió por un cinturón local y su colega hizo lo propio por una faja mundialista juvenil. Sus rivales no fueron para nada fáciles y los superaron, aunque uno de los argentinos no quedó para nada conforme.

El primero que se subió al ring fue Schinina, quien este viernes 4 de agosto en Civitanova Marche, Italia, perdió por puntos en un discutido fallo unánime contra el nacido en Benín, Charlemagne Metonyekpon. Los boxeadores disputaron el título italiano de la categoría superligero y el oriundo de Buenos Aires no estuvo lejos. Sin embargo, al margen de la experiencia adquirida por sus duelos en el Viejo Continente, las tarjetas fallaron a favor de su rival (99-91; 99-91; 98-92).

Maidana tuvo su estreno en el exterior y se midió contra el local Samuel Molina por el título mundial juvenil welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se encontraba vacante. El "Atrevido" perdió en su única oportunidad de ganar el cinturón argentino superligero en enero del 2023 y en esta ocasión sumó un nuevo resultado negativo tras perder por la vía rápida en el quinto asalto.

Brian Castaño chicaneó a un excampeón del mundo de boxeo y se la pudrió

Brian Castaño anticipó su posible regreso al ring con un posteo picante contra un excampeón del mundo a poco más de un año de la derrota contra Jermell Charlo. El boxeador argentino que poseía el título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que perdió contra el estadounidense ahora espera por su vuelta y ya tiene a un rival en la mira. El "Boxi" tomó sus declaraciones tras un combate y aprovechó las redes para desafiarlo.

El apuntado por el hombre de La Matanza es nada más y nada menos que Errol Spence Jr., quien el pasado sábado 29 de julio perdió a manos de Terence Crawford y no logró la histórica unificación de todos los cinturones de los welter. Por su parte, Castaño continúa con sus entrenamientos preparativos para el compromiso que surja y espera que su próximo contrincante se defina rápido. Claro que, el bonaerense ya metió presión con su publicación e irá por todo.