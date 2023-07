Urgente: filtran el detalle que falta para que Edinson Cavani llegue a Boca Juniors

Boca Juniors recibió una buena noticia tras la reunión del representante de Edinson Cavani con dirigentes del Valencia.

Boca Juniors está cada vez más cerca de concretar la llegada de Edinson Cavani. El representante del delantero y el Valencia mantuvieron una reunión positiva y, en las próximas horas, anunciarán la decisión final sobre el futuro. El futbolista se encuentra en España y mantiene contactos con el Consejo de Fútbol.

El "Xeneize" tiene la cabeza puesta en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Nacional de Montevideo. Pero uno de los temas que desvela a la dirigencia es poder cerrar la contratación del uruguayo para anotarlo antes de que finalice el período de inscripción de la competencia internacional, que será el próximo sábado, y parece que finalmente el sueño llegará a buen puerto.

La decisión que acerca Edinson Cavani a Boca Juniors

Desde hace varios días, el "Matador", que no viajó a la pretemporada por decisión del entrenador, se encontraba en negociaciones para marcharse del Valencia pero las conversaciones se dilataron más de lo esperado y comenzó a generar cierta preocupación en el mundo Boca.

Sin embargo, medios españoles señalaron que, en las últimas horas, Cavani llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con Valencia. De no surgir inconvenientes, en las próximas horas firmará los papeles para su salida y estará libre para viajar a Argentina.

Luego de que el plantel regresara de su viaje por Suiza, los dirigentes del equipo "Che" mantuvieron una reunión positiva con Walter Guglielmone, hermano y representante de "Edie", y acercaron las posturas para concretar su marcha. En el cónclave se determinó que Cavani cobrará 1.500.000 dólares del Valencia por el año que le quedaba por cumplir del vínculo contractual. Lo único que resta confirmar entre las partes es si el monto se abonará en cuotas o si será en un solo pago.

De esta manera, el oriundo de Salto cumplirá con la palabra que le había dado semanas atrás a Juan Román Riquelme, de que esta vez sí se pondrá la camiseta "Azul y Oro". Boca allanó el camino para su contratación luego de liberar el cupo de extranjeros con la recisión de contrato del paraguayo Óscar Romero y lo espera con los brazos abiertos para que se incorpore cuanto antes al equipo conducido por Jorge Almirón.

Boca puede perder a una figura y sufre Riquelme antes de la Copa Libertadores

Boca puede perder a una de sus principales estrellas a una semana de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. En pleno mercado de pases, la principal preocupación de Juan Román Riquelme pasa por sostener el plantel dirigido por Jorge Almirón y, si es posible, reforzarlo de cara al choque con Nacional de Uruguay.

El interés concreto es de Palmeiras por el pase de Guillermo "Pol" Fernández. Uno de los clubes grandes de Brasil presiona por la transferencia del mediocampista de 31 años, quien además es el capitán del equipo que viene en remontada en la Liga Profesional. De acuerdo con la información de Martín Costa y Augusto César en ESPN F12, el interés del "Verdao" es serio y firme.

Según lo publicado en F12, el volante está en carpeta de uno de los máximos candidatos a ganar la actual Libertadores. "Bueno, sólo ustedes critican últimamente a Pol Fernández", chicaneó el conductor Mariano Closs a sus colegas por los cuestionamientos para el futbolistas. Además, resaltaron que el conjunto paulista también busca a otros volantes del fútbol argentino como Santiago Hezze (Huracán) y Aníbal Moreno (Racing).

Si esto llegase a ocurrir, yo ya te doy las posturas de Boca y de Almirón hoy: no hay manera, es casi intransferible te diría. No hay ninguna chance, por lo que significa Pol Fernández", profundizó Costa al respecto. Si bien todavía no se conocieron los números acerca de lo que podría desembolsar Palmeiras por el mediocampista, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt su valor de mercado es de 2,5 millones de dólares y tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Para Almirón, Fernández es un indiscutido en el centro del campo al igual que Cristian Medina. Más allá de los cuestionamientos de muchos hinchas por su bajo nivel a inicios de 2023, "Pol" fue elegido casi siempre en la formación por los últimos entrenadores del conjunto de La Ribera: Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y actualmente Almirón.