Una exfigura de América TV derrapó contra Almirón, DT de Boca: "Wachiturro"

Una exfigura de América TV derrapó contra Jorge Almirón, DT de Boca, y hasta lo trató de "Wachiturro" por su corte de pelo. La irrespetuosa columna sobre el entrenador del "Xeneize".

Una exfigura de América TV desbarrancó en su crítica contra Jorge Almirón, el entrenador de Boca. El periodista no sólo liquidó al director técnico por el aspecto futbolístico, sino que lo cruzó por su look y hasta lo trató despectivamente de "Wachiturro" por el corte de pelo. Más allá de lo que dijo en la televisión, también escribió una vergonzosa y desubicada columna de opinión.

El protagonista es Juan Carlos "Toti" Pasman, periodista deportivo que trabajó en América y también en El Trece en algún momento. El destinatario de la famosa frase de "la tenés adentro" por parte de Diego Maradona derrapó y atacó injustificadamente al DT del "Xeneize" en las últimas horas al compararlo con los integrantes de la banda de cumbia que llegó a la fama allá por el 2011.

Toti Pasman le faltó el respeto a Almirón, DT de Boca: "Pelada"

Durante su programa De Fútbol se habla Así por DirecTV, el conductor comenzó: "Yo noto que se está quedando sin pelo Almirón... No te rías. ¡Mirá, se está quedando sin pelo! No te quedes con los de los costados. Es un corte chorro. ¡Se está quedando pelado!". "Buscame una foto de cuando Almirón asumió en Boca", le pidió a la producción como para intentar demostrar que la presión por ser el técnico del "Xeneize" te consume físicamente. "A mí me impresionó, ¡mirá la pelada que tiene Almirón!", insistió Pasman. Al mismo tiempo, recordó que "nunca fue un tipo con poco pelo" y volvió a hablar de "corte Wachiturro". "Le conseguimos un canje si querés", le siguió el juego el panelista Héctor Gallo.

La desubicada columna de Toti Pasman contra Almirón.

La repudiable columna de opinión de Toti Pasman vs. Almirón

Por si ello hubiese sido poco, el comunicador apeló a su página web oficial para continuar con su falta de respeto para el técnico. Con el título de "la pelada de Almirón", publicó en la bajada que "el Mundo Boca te consume". "Ver a Jorge Almirón quedándose pelado en el banco de Boca fue realmente fuerte, me hizo mucho ruido. Mauricio Macri lo sufrió siendo presidente de la Nación, Alberto Fernández lo mismo, ¿qué le pasa al DT de Boca?".

Además, Pasman recordó cuando empezó a cubrir la actualidad del "Xeneize" con Carlos Bianchi en el banco. Según él, "El Virrey" le dejó un consejo contundente: "Te deseo larga vida porque Boca consume dirigentes, técnicos, jugadores y también consume periodistas". En esa línea, agregó que "cuando los resultados no llegan y los rendimientos no satisfacen al hincha boquense aparecen los cuestionamientos fuertes, las críticas". Incluso, manifestó que "si sos el técnico de Boca sos responsable de la tapa de los diarios, portales y canales de TV todo el tiempo, estás en la picota 24 horas al día, por ello la comparación de dirigir a Boca con ser presidente de la Nación o ministro de Economía".

"¿Cuál es la fórmula? La de Coco (Alfio) Basile: Sportivo ganar siempre. Si no lo conseguís estás en el horno, como Almirón en estos días", profundizó Pasman en su artículo. Con ironía, el periodista especuló con que "tal vez el bueno de Jorge se esté realizando un tratamiento capilar y ese sea el motivo de su calvicie, todo puede ser" y remató: "Lo real es que la foto impacta, literalmente Boca Juniors lo está dejando pelado a Jorge Almirón, en medio de un libro de pases vertiginoso en el que tanto el DT como el Consejo de Fútbol no pueden fallar porque su futuro en el club está en juego".