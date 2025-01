Un multicampeón con Boca anunció su retiro del fútbol con un fuerte mensaje: "Jamás"

Un jugador que fue multicampeón en Boca Juniors anunció su retiro del futbol profesional tras 20 años de carrera.

El mundo del fútbol se vio sorprendido este viernes por la noticia de un futbolista que marcó una huella en nuestro pais. Mauro Zárate, multicampeón con Boca Juniors y surgido en Vélez Sarsfield, anunció que se retira del fútbol profesional luego de 20 años de una extensa y variada carrera.

A través de un posteo en redes sociales, Zárate dio la noticia de su alejamiento de las canchas. “El camino más lindo de mi vida llega a su fin. Qué difícil me resulta escribir estas líneas, con el corazón en la mano y teniendo los recuerdos tan vivos. Me despido como jugador, pero jamás me despediré del fútbol”, comienza la primera parte del comunicado, junto a una imagen suya y de los 14 equipos en los que jugó.

Mauro, hermano menor de Sergio, Ariel y Rolando, quienes también jugagor profesionalmente, debutó en 2004 en Vélez, institución en la que realizó las divisiones inferiores. Tres años después, tras ser campeón con la Selección Argentina Sub 20 en Canadá, el talentoso jugador dio un salto al fútbol internacional: fue transferido por 16 millones de dólares a Al-Sadd de Qatar, deciisón que reconoció que le cambió la vida por la cultura de aquel país.

Más tarde, luego de una corta experiencia en tierras árabes, se marchó al Birmingham de Inglaterra en 2008 en condición de préstamo y, gracias a su gran rendimiento, a los seis meses fue vendido a la Lazio, club en el que rápidamente se transformó en goleador y referente. Tras cuatro temporadas en Italia, tuvo un breve paso por Inter de Milán en 2012, pero regresó a Inglaterra al año siguiente, para tener experiencias en West Ham, Queens Park Rangers y Watford, con otra breve estadía en Fiorentina en el medio.

Su último equipo afuera fue Al Nassr de Arabia Saudita, pero el llamado de Vélez pudo más y se volvió a poner la camiseta del "Fortpin" en 2018, año en que demostró un gran nivel y fue una de las figuras del conjunto de Gabriel Heinze. Sin embargo, el amor no duró mucho tiempo, ya que aceptó una oferta de Boca Juniors ese mismo año, se marcó con polémica de Vélez y formó parte del equipo que cayó en la final de Copa Libertadores ante River, disputada en Madrid.

Si bien su inicio en el "Xeneize" fue bueno, en las tres temporadas que jugó acumuló varias lesiones musculares que lo obligaron a irse en 2021 a America Mineir de Brasil. Sin mucho lugar, luego tuvo pasos por Juventude, Platense, su último paso por nuestro pais en 2022, y al año siguiente dio sus pasos finales en el fútbol: primero en Cosenza Calcio, de la segunda división italiana, y luego Danubio de Uruguay.

Aunque tuvo ofertas para regresar a jugar, decidió poner fin a una extensa carrera de 20 años, en la que obtuvo 8 títulos locales con Vélez (Clausura 2005 y Supercopa 2013), Lazio (Copa Italia 2008/2009 y Supercopa de Italia 2009) y Boca (Supercopa Argentina 2018, Primera División 2019/2020 y Copa de la Liga 2020), sumado al título Mundial Sub 20 con la "Albiceleste".

Los números de Mauro Zárate en su carrera

Partidos: 520.

Goles: 138

Asistencias: 61.

El comunicado del retiro de Mauro Zárate

El comunicado de Mauro Zárate sobre su retiro del fútbol profesional.

EL CAMINO MÁS LINDO DE MI ViDA LLEGA A SU FIN !!

Que difícil me resulta escribir estas líneas , con el corazón en la mano y teniendo los recuerdos tan vivos.

Se termina una etapa , en mi caso finaliza la etapa más hermosa de mi vida ,porqué desde q nací , viví y respiré fútbol

Deporte que me enseñó disciplina dedicación y sacrificio , deporte que desde que tengo uso de razón vivo con tanto amor y pasión

Todo lo que aprendí en la vida siempre fue con una pelota al lado mío

Es imposible no emocionarme al recordar cada paso de mi carrera, me voy a llevar siempre en mi corazón cada club y cada ciudad en la que me tocó pasar

Gracias a mis viejos que todo lo que soy , es gracias a ellos, A cada cuerpo técnico, compañeros , muchos ya amigos ,dirigencia y todos con los que me tocó jugar y compartir este deporte que es el más hermoso del mundo.

Hoy me despido de esta profesión tan hermosa para empezar otra nueva .

Me despido como jugador pero jamás me despediré del fútbol .

Te voy a extrañar mucho amiga

Gracias a todos…