Un jugador de Nacional picanteó a Boca en la previa de la Libertadores: "Rival accesible"

Boca Juniors enfrentará a Nacional por Copa Libertadores y un futbolista del equipo uruguayo le envió un mensaje al "Xeneize" a días del encuentro de ida.

Boca Juniors enfrentará a Nacional de Montevideo por los octavos de final de la Copa Libertadores y la previa empezó a calentarse: un jugador del equipo uruguayo calificó al "Xeneize" como uno de los más accesibles y generó polémica a solo días del encuentro de ida.

El "Xeneize" tiene el foco puesto en la competencia internacional, en lo que es el máximo objetivo en el segundo semestre del año. Si bien el sorteo de los octavos de final pudo evitar a los equipos más poderosos de Brasil, el "Bolso" es un club con historia y parece que no le tiene ningún tipo de miedo a su par argenitno, tal como anunció un futbolista uruguayo a solo siete días del encuentro de ida.

La revelación de un futbolista uruguayo sobre Boca

En una entrevista con Radio Universal de Uruguay, el delantero Bruno Damiani de Nacional fue consultado sobre su opinión del "Xeneize" y su respuesta fue contundente: "Yo hablo por mí, no sé cómo opinará el resto. Pero personalmente creo que Boca era uno de los rivales más accesibles que nos podía tocar”.

Damiani no se achicó y apuntó contra Boca a una semana del partido de ida.

Es que, desde hace algunos días, comenzó a circular en Uruguay la versión que Boca habría menospreciado al "Bolso", algo que no fue bien tomado por los futbolistas del equipo. "Entiendo si ellos pensaban lo mismo de nosotros. Hay formas y formas. Si lo dicen de esta manera no pasa nada, pero cuando te faltan el respeto te manijean, te mojan la oreja. Si ves programas deportivos donde nos ningunean, a mi me moja la oreja. Pero si lo dicen respetuosamente es una opinión válida", continuó.

Damiani, de esta forma, se sumó a los dichos de Emanuel Gigliotti, el exdelantero de Boca y San Lorenzo que en la actualidad pertenece a Nacional. En diálogo con TyC Sports el pasado martes, el "Puma" había manifestado que "lo mejor que le podía pasar a Nacional era que Boca lo subestimara" y que no iban a ir asustados a La Bombonera. Luego del encuentro en Uruguay, la vuelta se realizará en La Boca el miércoles 9 de agosto.

El hermano de Cavani abrió una puerta inesperada sobre el pase a Boca

Boca Juniors igue soñando con la llegada de Edinson Cavani y parece que la definición está más cerca: el hermano del uruguayo reveló cómo está la negociación con el Valencia para la recisión del contrato y dio esperanzas con respecto a su llegada al "Xeneize".

La novela entre Boca y el delantero sigue sumando capítulos a medida que pasan los días. Sin embargo, en el "Xeneize" confían en la palabra que dio "Edie" en que esta vez se pondrá la camiseta "Azul y Oro" y ahora fue Christian Cavani el que dio una nueva señal sobre la situación.

En una entrevista con el programa radial Cómo te va, Christian, el mismo que días atrás había animado a su hermano en redes sociales para que arregle con Boca, reveló información sobre cómo se ecnuentra la negociación para su salida del Valencia.

"La rescisión de contrato con Valencia se está arreglando, esto no es de un día para el otro, aunque nosotros queramos que se haga rápido", comenzó diciendo Christian, que si bien no se encarga de las negociaciones como Walter Guglielmone, hermano de parte de su madre, está al tanto de las charlas.

A pesar de que el exjugador de Pa´ris Saint Germain estuvo cerca en dos oportunidades en el pasado de jugar en Boca, Cristian sabe que la palabra que le dio el uruguayo a Juan Román Riquelme es un fuerte indicio de que esta vez tendrá un buen puerto. "Tengo un buen presentimiento que su llegada a Boca se va a lograr. Esta vez es diferente a las demás, está todo más encaminado su regreso a Sudamérica".

Al ser consultado sobre el posteo que hizo en su cuenta de Instagram la pasada semana, en la que le pidió a su hermano que vaya a jugar a Boca, Christian sostuvo: "Yo no mentía, yo quiero que mi hermano venga a Boca. Se lo he dicho a él, me encanta esa idea, sueño con verlo con esa camiseta. Ojalá firme mañana".