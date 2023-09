Un importante equipo de Brasil está decidido a llevarse a Villa de Boca

Sebastián Villa, que se considera jugador libre, fue bajado por el Kasimpasa de Turquía tras hablar con Boca y ahora su salida podría darse hacia Brasil.

Boca Juniors podría poner fin al conflicto con Sebastián Villa tras varios meses. Sin lugar en el equipo de Jorge Almirón, el "Xeneize" recibió una oferta de un importante club de Brasil por el delantero colombiano, que no juega un partido oficial desde el 1 de junio.

La novela de Villa sigue sumando capítulos. Cuando parecía que el jugador iba a continuar su carrera en Kasimpasa por considerarse libre, el club turco se comunicó con la dirigencia "Azul y Oro" y desistió de contratarlo por el litigio legal en el que se encuentra con Boca. Si bien la situación se encuentra investigada en la FIFA, ahora podría tener una salida que alegre a todas las partes.

La oferta que recibió Boca por Villa

Según informó ESPN, Boca recibió una oferta formal del Cuiabá a préstamo con cargo y opción de compra por Villa. Si bien el futbolista se encuentra en Argentina, no está yendo a entrenar y el club hace algunas semanas le envió una carta documento por ausentarse a las prácticas.

El equipo brasileño viene realizando una temporada irregular. Aunque tuvo un gran comienzo y llegó a ocupar la tercera posición en el Brasileirao, en la actualidad cayó hasta el 10ª puesto. De finalizar allí, se clasificaría a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Vale recordar que, desde que el jugador fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por "amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas", no volvió a ponerse la camiseta del "Xeneize" e intentó forzar su salida no acudiendo a los entrenamientos. Ahora resta saber si el Consejo de Fútbol aceptará el ofrecimiento y sacarse de encima un problma grande.

Almirón dejó en ridículo a un periodista tras la victoria de Boca ante Central Córdoba: "No sabía"

Jorge Almirón es un entrenador del fútbol argentino que dirige técnicamente a Boca Juniors. Luego de la goleada del "Xeneize" por 3 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el DT cruzó a un periodista en plena conferencia de prensa luego de que le consulten acerca de una posible interna en el vestuario con sus dirigidos. Por supuesto, su respuesta no pasó para nada desapercibida teniendo en cuenta el presente del equipo en la Copa de la Liga Profesional.

Claro que, la prioridad es la Copa Libertadores, de la que disputarán las semifinales con Palmeiras entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre. Sin embargo, cayeron en tres de las primeras cinco fechas disputadas del mencionado torneo doméstico y el nivel mostrado en las derrotas no fue para nada positivo. Esto derivó en rumores sobre una ruptura entre el entrenador y sus futbolistas que el propio Almirón se encargó de desmentir de manera rotunda.

"La verdad no sabía que se hablaba de eso. No leo mucho, no veo mucho. Solamente me enfoco en lo que pasa en el día a día. La relación con los jugadores es la de entrenarlos, preparar el partido que sigue, de elegir. Todos estamos para lo mismo acá, somos un equipo, me toca ser entrenador y estoy feliz en el momento donde estoy", soltó el estratega sobre lo que vive en el "Xeneize" a pocos días de la primera semifinal del torneo continental.

Por otro lado, con vistas al partido contra Lanús por la sexta fecha de la Copa de la Liga, el DT agregó: "No cambiaría este lugar por nada del mundo, así que estamos afrontando lo que sigue. Tenemos una gran unión, estoy en lugar donde quiero estar". El próximo compromiso ante el "Granate" será el sábado 23 de septiembre desde las 18:30 en la Bombonera y será el duelo previo a la ida contra el "Verdao" que se jugará en el mismo estadio pocos días después.