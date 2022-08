Toto Massa reveló una anécdota entre Riquelme y Sergio Massa: "Casi me largo a llorar"

Tomás "Toto" Massa reveló una gran anécdota que vivió en su casa junto a su padre Sergio Massa y a Juan Román Riquelme. El hijo del ministro de Economía de la Nación describió a puro detalle una situación que le tocó pasar durante este año, acompañado por el político del Frente de Todos y por el vicepresidente de Boca.

El joven fue entrevistado por Doble Mérito, el canal de YouTube encabezado por los periodistas deportivos Agustín Stella y Ariel Cheb. En un momento de la conversación, consultado acerca de los famosos que han ido a su hogar alguna vez, se soltó y recordó algo que le ocurrió con el máximo ídolo de la historia del "Xeneize" presente.

En un momento de la charla, Cheb lo desafió: "Decime la persona más grosa que pisó el living de tu casa". "¿Grosa según lo que yo creo?", repreguntó el invitado. "Quiero que me digas las dos: grosas según vos y según la sociedad", insistió el comunicador.

Luego de pensarlo durante unos segundos, "Toto" Massa contestó: "Según mí, Riquelme". "No me había ni ido a dormir: a las 3 de la mañana fue", expresó. "Me llama mi viejo y me dice: ´Toto, bajá que está Román´. Y yo digo: ´¡¿Qué Román?! ¿El director del colegio, que se llama Román?´. Y de repente escucho la voz de Román. Es la voz de Román... ¡Y Román es Román!", repasó el entrevistado.

Tomas agregó: "Bajo a la puerta y veo a Román, su mate y el gordo (su padre) adelante... ¡Yo no lo podía creer, casi me largo a llorar! ¡No sabía qué decirle!". "¿Hace mucho fue eso?", quiso saber Ariel. "Tres o cuatro meses habrá sido...", repasó el hijo de Sergio Massa. "¡Hace nada! El Román dirigente de Boca", reaccionó Cheb.

"Claro. Y mi viejo me dijo: ´¿Cuál es la única pregunta que querés hacerle´? Y le hice la de la final (de la Copa Intercontinental 2000) contra Real Madrid... Cómo hizo para jugarla tan bien. ¡Yo no podría ni siquiera pisar la cancha, me tiemblan las piernas! Y el tipo era un bestia...", respondió "Toto" con admiración hacia el exfutbolista. Al instante se corrigió y aclaró que en realidad "fue a principios de año, porque se hablaba de si venía ´El Equi´ Fernández (a Tigre)". Y por eso mismo reconoció: "Después le tiré un chiste. Le dije: ´¿Por qué no nos das al ´Equi´ Fernández?´. Y mi viejo me mandó a mi cuarto, jajaja".

Tras las risas de los tres, Cheb le hizo una pregunta picante: "¿Es hincha de Boca Román?". "Sí, fanático...", reaccionó Tomás Massa, sorprendido. Sin embargo, Ariel le recordó que "siempre se tira que es hincha de Tigre...". Allí fue cuando el entrevistado remarcó: "Es el chiste que tiro siempre, sobre todo a mis amigos bosteros, pero es más que claro que es de Boca, fanático más que nada".

"¿Y vos sos de Boca y de Tigre también?", quiso saber Stella. "No, Tigre, Tigre y Tigre... Y muy por ahí Real Madrid, que le tengo un cariño desde que soy chico", concluyó "Toto".