Tigre vs. Boca, por la Copa de la Liga Profesional: hora, TV, dónde verlo y posibles formaciones

El "Xeneize", que ya está clasificado a la siguiente fase, se enfrenta a Tigre que necesita una victoria para seguir con chances.

Tigre vs Boca

Boca Juniors, que ya está clasificado a los cuartos de final junto a Estudiantes de a Plata, visita a Tigre este sábado 7 de mayo desde las 16.30 por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional. Con el arbitraje de Pablo Echavarría, el "Matador", que se encuentra en tercera posición con 20 puntos junto a Aldosivi de Mar del Plata, buscará una victoria que le de el pasaje directo a la próxima ronda.

El equipo dirigido por Sebastían Battaglia, que aseguró su clasificación tras derrotar a Barracas en condición de local 2-0 con tantos de Darío Benedetto y, en la semana venció como visitante a Always Ready en Bolivia por Copa Libertadores, contará con varios cambios en relación a su última presentación. Vuelven al equipo titular Marcos Rojo, Benedetto y Sebastián Villa, pero, en su mayoría, serán jugadores que no actúan con regularidad para darles rodaje.

Por el lado de Tigre, necesita con suma importancia obtener los 3 puntos para asegurar una de las cuatro plazas a la siguiente fase. En la fecha pasada fue derrotado 3-2 por Vélez en Liniers, pero sigue con grandes chances matemáticas de ingresar entre los 8 mejores del torneo. En caso de empatar, también podrían alcanzar el sueño de la clasificación, salvo que Huracán, quinto con 18 unidades, venza a Independiente por más de 5 goles de diferencia. El equipo conducido por Diego Martínez, que no gana desde hace 4 encuentros cuando derrotó al "Globo" de local, pondrá lo mejor que tiene disponible. La única duda que tiene el DT es Facundo Colidio o Alexis Castro.

Probables formaciones de Tigre y Boca Juniors

Tigre: Gonzalo Marinelli, Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto, Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger, Cristian Zabala, Facundo Colidio o Alexis Castro, Ijiel Protti y Pablo Magnín.

Boca: Agustín Rossi, Jorge Figal, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sández, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Horario y dónde ver el partido

Tigre y Boca se enfrentarán desde las 16.30 en el Estadio José Dellagiovana de Victoria y será transmitido por la pantalla de TNT Sports. La opción para verlo por internet a través de un celular o computadora, será en la plataforma de Flow para clientes de Cablevisión.

El historial de Tigre vs. Boca

El "Matador" y el "Xeneize" se enfrentaron en 72 oportunidades. Boca se impuso 48 veces y su rival 12, mientras que empataron 12 encuentros. El último antecedente entre ambos fue victoria para Tigre 2-0 como local, por la Copa de la Superliga Argentina.